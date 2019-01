El mayor desplome del empleo de la serie oficial del SIPA no fue gratuito para la cartera de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. Antes de la publicación de los datos de noviembre y de cara a un 2019 en donde el deterioro podría profundizarse, el funcionario a cargo del área de estadísticas laborales, José Anchorena, presentó su renuncia.

En su reemplazo, Ergasto Riva fue el encargado de exponer los números. En el ministerio no informaron las razones de la salida de Anchorena, pero aseguraron que se dio en el marco de una reestructuración de la dependencia tras la fusión de las carteras de Producción y Trabajo. En adelante, las estadísticas dependerán de Paula Szenkman, secretaria de la Transformación Productiva.

Pero lo cierto es que la renuncia coincide con la caída de 1,4% en el empleo registrado (1,9% en el sector asalariado privado) y unas perspectivas sombrías para este año, que comienza con las expectativas de contratación en el nivel más bajo desde la crisis de 2009 (ver aparte).

En ese sentido, el director del CEPA, Hernán Letcher, consideró que no habrá mejoras en el mercado de trabajo en 2019. "Quizás no se sostenga la caída del 2° semestre de 2008 porque los indicadores en este 1° semestre no mantendrían los mismo niveles de caída. Lo que sí no creo es que vaya a haber una recuperación".

"Si el escenario que plantea el Gobierno es exitoso, es decir, si las cosas salen bien, Argentina va a volver a crecer gracias a un aumento de las exportaciones. Pero dado el perfil exportador de nuestra economía, el impacto en el empleo privado registrado es muy marginal. Los sectores mano de obra intensivos están en caída libre (industria) o afrontan un escenario muy complicado (construcción). Si a esto le sumamos el parate en el consumo (que empieza a afectar el empleo en el comercio), es una tormenta perfecta. No hay ningún sector que pueda traccionar significativamente la creación de puestos de trabajo registrados en el sector privado, al menos no en el corto y mediano plazo", advirtió Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social.