Los trabajadores registrados del sector privado cobrarán un bono de hasta 5.000 pesos, no remunerativo, en dos o más cuotas, de acuerdo con lo publicado esta mañana por el Gobierno en el Boletín Oficial.



La "asignación especial" requirió del decreto 1043/2018 tiene en cuenta el desfasaje entre el aumento salarial y la inflación de este año y considera "urgente y necesario" mantener el poder adquisitivo de los salario.



El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Rogelio Frigerio, Nicolas Dujovne, Dante Sica y Carolina Stanley, entre otros.



Diez claves: bono no remunerativo y despidos



1 - Se establece, a partir del 1 de noviembre, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de $5.000.

2 - Los empleadores abonarán esta cifra del siguente modo: 50% con los salarios de noviembre y 50% con los de enero.

3 - Si la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional.

4 - Plazos y montos podrán flexibilizarse para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva.

5 - El bono podrá descontarse de revisiones paritarias de 2018 o de montos extra otorgados a los trabajadores, de forma remunerativa.

6 - Quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable.

7 - Tampoco recibirán el bono los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

8 - Los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a 10 días hábiles previo a hacerla efectiva.

9 - El Ministerio de Producción y Trabajo podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral.

10 - No estarán incluidos en este régimen de despidos los trabajadores de la Industria de la Construcción.

