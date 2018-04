El Gobierno reglamentó ayer el cobro de la renta financiera a extranjeros, por medio del cual esperan recaudar unos $4.000 millones con el gravamen a títulos públicos, Lebac y acciones. Según estableció el decreto 279/2018 publicado en el boletín oficial, desde hoy se aplicarán diferentes alícuotas dependiendo del país del que provengan los fondos o el tipo de institución por el que se canalice la inversión, con un límite de 35% para el caso de las letras del Banco Central.

Fuentes del ministerio de Hacienda puntualizaron a BAE Negocios que los no residentes aportarán por este gravamen $4.000 millones a lo largo del año, ayudando así a cumplir con las metas fiscales, en tanto que las personas físicas que vivan en el país recién empezarán a abonar el tributo en el 2019.

La norma distingue entre países cooperantes y no cooperantes según tengan o no convenios para intercambiar información fiscal, de manera tal de penalizar a aquellas naciones en donde el control sobre el origen de los fondos sea menos estricto. Así, por ejemplo para el caso de la inversión en Lebac para un extranjero proveniente de un país no cooperante, pagarán un 35% sobre la renta y otro 35% sobre la ganancia de capital, explicó a BAE Negocios el experto tributarista César Litvin.

“Es un gravamen exorbitante para penalizar el hecho de que no se sabe quién es el dueño”, precisó el CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

En el decreto figura una tabla con una alícuota del 5% para bonos, obligaciones negociables y cuotapartes de fondos comunes de inversión nominados en pesos y del 15% para los que estén en dólares o figuren en moneda local con cláusula de revisión. También se fija 15% para las acciones, coticen o no en el mercado.

Se trata del mismo porcentaje que se impuso a los residentes con la reforma tributaria, pero Litvin advirtió que el resultado final difiere de esos números.

El experto calculó que para una institución financiera de un país cooperante la tasa será del 13,5% por la compraventa de Lebac y del 6,45% por el rendimiento de ese instrumento. Por su parte, si es una empresa no financiera, también proveniente de un país cooperante, la letra del Central pagará 13,5% por la ganancia de capital y 15% por el cupón.

En definitiva, se trata de una norma que establece una serie de alícuotas para el pago de impuesto a la renta financiera para los extranjeros que empieza a cobrarse a partir de ahora, en el marco de la reglamentación de la reforma tributaria. Los contadores deberán afinar el lápiz para calcular correctamente cuánto le corresponde pagar a sus clientes.