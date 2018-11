"Estamos muy cerca de hacer algo con China pero no sé si quiero hacerlo. Creo que China quiere hacer un trato. Me gusta el trato que tenemos ahora", declaró ayer, con su habitual incorrección política, Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

La liviandad de la declaración hace aún más grave el tenor de la cumbre (la verdadera cumbre) que protagonizará mañana junto al presidente de China, Xi Jinping, que, sin estridencias, sabe cómo hacer respetar sus puntos de vista.

En una entrevista con el diario The Wall Street Journal publicada el martes, Trump consideró "muy improbable" una postergación de la subida de aranceles al 25 % para bienes por valor de 200.000 millones de dólares importados de China, como quiere Pekín mientras las dos partes negocian. Incluso amenazó con gravar otros bienes sobre los que aún no ha aplicado subidas arancelarias si XI no se abre a los productos estadounidenses.

"Acá estamos por empezar esta maratón que va a durar casi cuatro días, recibiendo a los líderes mas importantes del mundo. Esperamos que se lleven una buena impresión y que abra aún más interés para participar junto a nosotros en este proceso de crecimiento", afirmó Mauricio Macri, asomando la cabeza al mundo.