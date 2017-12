Los vehículos patentados en el país este año ascenderán a 900.000 unidades, equivalente a una suba interanual de 27%, y se espera llegar a 935.000 en 2018, con un crecimiento de 4 a 5%, según proyecciones de la Asociación de Industrias de Automotores (Adefa).

El titular de Adefa, Luis Peláez Gamboa, destacó las perspectivas del sector en diálogo con la prensa, así como la paulatina recuperación productiva, de 2 a 3%, hasta 480.000 automotores, pick ups y camiones durante el año.

El además ejecutivo de Renault estimó que el próximo año serán 530.000 las unidades producidas y reconoció que, aunque la capacidad instalada de la industria automotriz es de 1,2 millón de unidades, está en marcha el “Plan Un Millón” para alcanzar esa cifra en 2023.

"En forma lineal serían unos 100.000 automotores por año para las 11 terminales, pero se van a estar invirtiendo US$ 5.000 millones en tres o cuatro años, lo que permitirá que algunas plantas, que hoy producen de 50.000 a 60.000 unidades, pasen a 110.000 o 120.000 a corto plazo”, calculó.

El empresario resaltó, asimismo, la buena performance de las exportaciones, aunque admitió que, en 2018, dos de cada cinco vehículos que se patenten en el país provendrán del exterior.

"Los vehículos exportados este año serán 210.000, equivalente a una suba de 9 a 10%, después de la caída drástica del mercado brasileño y porque empezamos a vender extrazona, mientras que en 2018 llegarán a 245.000: un alza de 18 a 20%", estimó.

Peláez Gamboa destacó que los envíos al exterior de las automotrices crecieron este año 1,8% a Brasil pero al resto del mundo aumentaron más de 35%.

"A pesar de que Brasil representa 64% de las exportaciones, México crece casi 8.000 unidades este año, al igual que Chile; Colombia sube más de 4.000 y estamos yendo a África del Norte con alrededor de 2.600 automotores; mientras que Centroamérica ya representa más de 13.500 unidades”, destacó.

El empresario mencionó que Brasil llegó a un pico de mercado de 3,6 millones de vehículos hace pocos años y luego bajó hasta 2 millones en medio de la crisis.

"Este año, sin embargo, serán 2,2 millones y prevemos un rebote positivo, es decir, un crecimiento sostenido pero con menos velocidad que en el pasado”, añadió.

También las oportunidades para las terminales argentinas empiezan a estar presentes, “especialmente para camiones, pick ups, vehículos pequeños o de gama media que no se fabrican en Brasil, que serán una buena sorpresa en 2018?, vaticinó el titular de Adefa.

Confió, por otra parte, en que podrán cumplirse en 2020 los compromisos sobre proporciones de comercio intra sector con el socio del Mercosur.

Por lo pronto, el denominado "flex" -por el cual el límite de importación es de US$ 1,5 por cada dólar exportado- no se cumplirá este año, ya que la relación es de US$ 1,9, indicaron los directivos de Adefa.

"En 2012, con un mercado brasileño en alza, el flex fue de 1,18, y hasta 2014 las terminales cumplieron el compromiso, mientras el déficit provino de las autopartistas", explicó Peláez Gamboa.

El empresario admitió que "hay que poner un gran soporte en ese rubro", pero consideró que, con las inversiones previstas, se robustecerá el aparato industrial para exportar y especializarse en productos globales.