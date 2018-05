En un escenario en el que cada vez más inversores eligen salir de los activos en pesos para refugiarse en el dólar, en el mercado estiman que el Banco Central deberá pagar en la licitación de Lebac de mañana tasas de corto plazo en torno al 45% para no acelerar la salida.

El BCRA enfrentará un duro test, ya que vencen cerca de $670.000 millones en letras internas, es decir, casi el 70% de la base monetaria. Se calcula que alrededor del 35% del vencimiento de mañana está en poder de los bancos y otra porción importante está en manos de la Anses, que optarían por renovar la mayoría de sus tenencias. El resto se divide entre fondos locales y del exterior, y una pequeña parte de inversores minoristas, que son los que despiertan las mayores dudas respecto a cuál será su comportamiento.

"Los inversores están alejándose de Lebac, al parecer, preocupados por el vencimiento de mayo. A 5 días de esa fecha vimos tasas superiores al 100% anual en el tramo más corto y eso está hablando a las claras de inversores que no quieren esperar con sus Lebac al vencimiento", señaló Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital. El viernes, inversores llegaron a vender en el mercado secundario Lebac con vencimiento en mayo por debajo de su precio de licitación.

"Convalidaron una pérdida en términos nominales en pesos, algo que nunca había pasado en el mercado de Lebac", agregó Persichini.

En este contexto, para tratar de dejar afuera la menor cantidad de pesos posibles, y tal como lo viene haciendo en sus últimas licitaciones, en el mercado estiman que el Central convalidará las tasas del mercado secundario en la subasta de mañana.

"Va a tener que convalidar las tasas del mercado, entre 40% y 50%. No le va a quedar otra por el contexto que estamos viviendo", afirmó el analista financiero Christian Buteler.

La tasa de las letras de más corto plazo (a 5 días) cerró el viernes en el mercado secundario al 47%, luego de llegar a superar el 100% durante la rueda. En tanto, el rendimiento de la letra a junio culminó en 42,50%, después de tocar el 47% en la sesión.

Operadores y analistas esperan que hoy los inversores en el mercado secundario de Lebac presionen aún más al alza las tasas, por lo que los rendimientos de la licitación de mañana serían mayores a los del cierre de la semana pasada. En la city arriesgan que el Central podría tener que llegar a pagar retornos de corto plazo por encima del 45% si desea dejar la menor cantidad posible de pesos afuera.

Respecto a cuál será el comportamiento de los minoristas y los fondos en la licitación de mañana, Buteler señaló que muchos ya salieron en los últimos días, y fueron reemplazados por bancos.

Así, si bien espera que el BCRA no llegue a renovar la totalidad de los vencimientos, esos pesos que queden afuera no deberían generarle una presión adicional al dólar, debido a que la reducción del límite de la posición neta en moneda extranjera que pueden mantener las entidades financieras que determinó hace dos semanas la autoridad monetaria no le permitirá a los bancos destinarlos a la compra de divisas.