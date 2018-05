Acorralado por un dólar que continúa apreciándose en el mundo y a la espera de más datos que confirmen su expectativa de una desaceleración de la inflación en mayo, en el mercado creen que el Banco Central tratará de no remover el avispero mañana, tras el enorme esfuerzo que tuvo que realizar en los últimos días para descomprimir la presión sobre el tipo de cambio, y mantendrá la tasa de referencia en el 40 por ciento.

Analistas coinciden en que si bien el giro en su estrategia que dio el BCRA a principio de la semana pasada al salir a jugar fuerte en la plaza mayorista para ponerle a la divisa estadounidense un techo en $25 logró calmar las turbulencias, todavía no es posible asegurar que la corrida cambiaria haya quedado en el pasado.

"La tasa no es una tasa que obviamente agrade sino que es necesaria para cortar la corrida y que haya el menor pase a precios posible", señaló el analista financiero Christian Buteler.

Y agregó que el jueves y viernes pasado las tasas de las Lebacs en el mercado secundario llegaron a ubicarse por debajo de la licitación del martes y el BCRA "compró más arriba para mantenerlas", lo que estaría dejando en evidencia que la entidad que preside Federico Sturzenegger todavía no consideraría oportuno relajar su política monetaria.

En esta línea, Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, consideró que el Central no bajará aún la tasa, ya que "corre el riesgo de que el mercado vuelva a ponerse nervioso".

En medio de la presión que continúan registrando las monedas de la región, el dólar volvió a superar el viernes los $25 en las pizarras de los bancos. La divisa minorista se ubicó a un promedio de $25,05 y cerró así una semana que había arrancado con fuertes turbulencias para el tipo de cambio local, que requirieron una fuerte intervención por parte del Banco Central y una acción coordinada por parte de todo el equipo económico para recuperar la confianza del mercado.

El dólar mayorista, por su parte, culminó la semana a $24,43, lo que significó una suba semanal acumulada de 1,17 peso.

En tanto, si bien la expectativa de la autoridad monetaria de que la inflación en mayo se ubicará "muy por debajo" del dato de abril podría llevar a pensar en un recorte de tasas en el corto plazo, analistas señalan que es posible que el Central espere a tener más indicios ûeste mes y probablemente también el que viene- acerca de que el proceso de desinflación vuelve a ponerse en marcha antes de tomar una decisión en este sentido.

"Va a esperar a tener alguna señal de cómo viene el traslado a precios por la suba del dólar, va a tener una postura de wait and see. Me parece que la tasa de 40% tiene un efecto, porque eso te incentiva al desarme de stock por parte de empresas en un mercado en donde la demanda está más enfriada por el aumento en el costo financiero de los créditos, con lo cual eso va a ayudar a moderar algo el traslado a los precios", señaló Federico Furiase, director de Eco Go.

"Además, si bien se calmó el tema cambiario, todavía es muy pronto decir que terminó, por lo cual me parece que el Banco Central va a ser prudente", agregó el economista, quien junto a Buteler, Kalos y otros colegas participó el viernes de una reunión en la sede del BCRA con Sturzenegger, quien si bien evitó dar precisiones acerca de cuál será la decisión de tasa de mañana, les dijo que "al nivel actual de la tasa es excepcionalmente alto".