El Ministerio de Energía y Minería aseguró que hacia fines de 2019 se habrá sobrepasado el objetivo consistente en que las fuentes de energía renovables aporten el 12% del consumo de energía eléctrica nacional, luego de incumplirse la meta de 8% establecida por la ley 27.191 para el 31 de diciembre de 2017.

Para satisfacer la nueva meta, la cartera confía en que se incorporen durante los próximos 20 meses, a partir de mayo, unos 5.000 Mw de potencia (20% de los cuales se encuentra en construcción) correspondientes a 157 contratos de las distintas rondas del programa RenovAr, más los proyectos de años anteriores encuadrados en el ex programa GenRen.

"Esta cantidad de potencia contratada aportará, una vez operativa, un total de 17.564 GWh/año, equivalente a un 12% del consumo nacional esperado", precisó el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, en un informe en el que detalló el estado de situación actual y las proyecciones en la materia.

Ese resumen fue a su vez remitido por el ministro Juan José Aranguren a las autoridades del Congreso de la Nación.

Si se considera la potencia contratada, en construcción y operativa, en diciembre de 2019 el aporte de las energías renovables llegaría a un 13,9% del consumo nacional esperado (de electricidad), "lo que representaría el cumplimiento de la meta para el año 2020".

Por lo pronto, el aporte de las renovables (de fuentes eólica, solar, biogas, biomasa e hidráulicas menores a 50 Mw) representa hoy sólo 1,9% del total, proporción prácticamente similar a la de septiembre de 2015, cuando se sancionó el régimen de fomento de la ley 27.191.

Según el informe más reciente de Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) la generación de esos orígenes fue en enero de apenas 245 Mw sobre 12.754 Mw en total.

La nota de Energía y Minería al Congreso justifica la demora en el cumplimiento de las metas al señalar que "la Argentina no contaba con una industria de energías renovables consolidada, ni había suficiente conocimiento y experiencia sobre el tema en las ramas técnica, económico-financiera ni legal".

"Era necesario -agrega el texto- constituir la cadena de servicios completa, que pudiera abastecer los requerimientos de la industria, lo cual significaba la creación de nuevas empresas locales, instalación de actores extranjeros en el país y la formación de personal calificado que pudiera trabajar en la materialización de las centrales".

Según el subsecretario Kind, también era necesario "sentar bases normativas, técnicas e institucionales sólidas sobre las cuales regir una nueva Industria que se propone como uno de los ejes fundamentales del desarrollo del país para las próximas décadas".

Tras reseñar el avance "en tiempo récord" del programa RenovAr, la nota subraya la fuerte baja en el precio promedio ponderado adjudicado, "en beneficio de los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y el conjunto de la sociedad".

Esos precios promediaron los US$ 61,3 por Mw en la ronda 1; bajaron a US$ 53,9 en la 2; se redujeron a US$ 53,2 en la ronda 2 fase 1 y volvieron a caer a US$ 47,5 en la fase 2 de la ronda 2.

Según Kind, "estamos transitando los primeros pasos en las energías renovables, lo que conlleva transitar una curva de aprendizaje que, como ocurre habitualmente en el resto de los países, demanda tiempos mayores a los que se alcanzan una vez constituido el mercado".

A nivel internacional, en mercado s maduros -explicó por último la nota enviada al Parlamento- el plazo habitual para la entrada en operación de una central eólica suele ser de no menos de 3 años contados a partir de la concepción original del proyecto, y de 2 años para las centrales fotovoltaicas.