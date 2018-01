El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, estimó hoy en $ 90.000 millones los subsidios para ese sector de la economía en 2018, y remarcó que ese tipo de ayudas deben ser “para los que menos tienen”.

"Este año (el subsidio) va a ser un número similar al año anterior, $ 90.000 millones para todo el transporte”, dijo Dietrich en diálogo con radio Mitre, oportunidad en la que afirmó “ el transporte tiene que tener subsidio para los que menos tienen”.

El Ministro sostuvo que "recibimos un transporte con un sistema de precios en general muy distorsionado”, y que “la distorsión no fue pareja en todo el país".

"Más grave que el tema de los precios fue la falta de inversión en infraestructura. En las rutas se matan 7.000 personas todos los años y pasa desapercibido. Hay situaciones fatales”, lamentó el ministro de Transporte.

Mencionó que el anterior gobernador bonaerense, Daniel Scioli, “no invirtió ni un centavo en transporte. No hay un Metrobús, hay calles destruídas, no hay paradas. En los trenes, después de 12 años se compraron algunos coches, todo lo demás, frenos, vías, electrificar no se hizo nada".

En materia de precios, habló de una “distorsión que tenemos desde siempre, de un sistema tarifario que penaliza al que vive más lejos", que pasa muchas horas viajando y es castigado si se lo compara con quienes viven más cerca.

Explicó que el sistema de subsidios tiene dos partes, que son la referida a los colectivos y la de los trenes.

"Lo de los colectivos, con todos estos cambios sigue teniendo un 60% de subsidios, el cambio es que están cada vez más direccionados a la persona y no al sistema", indicó.

"La otra parte importante es el subsidio a los trenes que hoy principalmente está manejado por el gobierno nacional, a través de la operadora ferroviaria que administra casi todos los ramales excepto el Belgrano y el Urquiza", describió.

Para Dietrich, "la SUBE fue un cambio muy importante para los controles porque quedó todo registrado", ya sea la cantidad de kilómetros que recorren los colectivos y la cantidad de pasajeros que viajan. "El subsidio en el transporte existe en el mundo y creemos que es bueno", aseguró.

"Nosotros tenemos 15 millones de viajes todos los días, 17.000 colectivos, metros, metrobuses. Estuvimos estudiando cuál era el sistema más justo, en el que incluímos a los que más necesitan y después fue un desafío tecnológico", describió.

“Las personas que combinan más son las que viven más lejos, las de menos recursos”, recordó.

"Nosotros tenemos dos fotos distintas”, dijo al referirse a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. “En la ciudad donde hace 10 años venimos invirtiendo y ha mejorado enormemente la opinión de la gente sobre el transporte público. ha crecido mucho la gente que usa transporte público”, indicó.

"En el Conurbano hay 600 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos. Este año pavimentamos 200 kilómetros. No se hacía nada hace 30 años, y los 400 kilómetros que faltan los vamos a hacer en el 2018 y 2019", aseguró Dietrich.