Mañana pasado el mediodía, el hasta hace poco presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere se hará cargo del Ministerio de Agroindustria a donde llegará rodeado de grandes productores alistados en la entidad ubicada en Florida al 400 y de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), quienes se harán cargo de lugares estratégicos de la cartera agropecuaria.

Desde que el Etchevehere fue informado de su llegada al edificio de Paseo Colón y Estados Unidos, se instaló en una oficina de la Casa Rosada donde fue delineando a los colaboradores que lo acompañaran en el cargo con algo menos de dos años de demora.

En principio, el empresario oriundo de Entre Ríos dejará en manos de la jefatura de Gabinete a un ex integrante de CREA y ahora director de acción política en la SRA, Santiago del Solar, quien si bien puso peros para llegar al cargo debido al poco tiempo que podrá dedicar a su actividad en el campo terminó por dar el sí y reemplazará a Daniel Aseff, que volverá a Coninagro.

Otro nombre que también forma las filas de CREA y que hasta hace poco dejo su cargo a Aseff para ser director en el Banco Nación, es ‘Willy’ Bernaudo que ocupará la secretaria de Agricultura, donde se desempeña Ricardo ‘Ricky’ Negri también proveniente de los consorcios, pero que ahora pasaría al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), pese a que todo indicaba que seguiría en su puesto. De ser confirmado le tocará bailar con la más fea, puesto que todo indica que habrá ajustes en ese organismo del Estado.

La misma situación pasará en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde los trabajadores hicieron pública una carta enviada a su director, Héctor Espina para transmitirle su preocupación no sólo por las versiones de despidos y reducción de presupuesto sino también porque el Ministerio de Modernización informó que deberían despedirse más de 780 trabajadores. Por lo pronto, Amadeo Nicora, presidente del organismo, dejo su cargo el pasado viernes tras una reunión con Etchevehere. Suena el nombre de Juan Balbín, un ex presidente de CREA para reemplazarlo.

Otro de los nombres que esta confirmado y que sorprendió por no ser de la mesa chica de Etchevehere, es el ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Julio Currás que ocupará la dirección de Agricultura Familiar. Falta definir otros puestos que se irán conociendo con el transcurso de los días. Lo cierto que los hasta ahora nombrados serán presentados el miércoles en lo que será el primer contacto del ex SRA con los medios.