Luego de estar reunidos por espacio de cinco horas en la sede de la Sociedad Rural Argentina el pasado viernes, la Mesa de Enlace cerró filas ante lo que esperan les pedirá mañana el Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere quien buscará que el campo acepte suspender la baja de las retenciones a la soja que hoy tributa el 27 por ciento. Las entidades acordaron no ceder de "ninguna manera", así se lo recalcaron las bases que recordaron la crisis que atraviesa el campo por la sequía, altos costos e inflación.

Desde Confederaciones Rurales Argentina (CRA), su presidente Dardo Chiesa afirmó a BAE Negocios que "las cuatro entidades estamos absolutamente en contra. No se pueden cambiar las reglas de juego y mas cuando el productor está sembrando trigo. Sería una mala señal volver a cambiar las reglas de juego".

También desde Coninagro, su vicepresidente Egidio Mailland sostuvo a este medio que "si bien no tenemos la versión oficial ya que por ahora son sólo rumores en los medios las bases afirmaron no estar de acuerdo con discontinuar la baja de retenciones en soja. El sector viene atravesando la crisis de la sequía", el dirigente agregó que "si bien no hay una agenda establecida con Agroindustria, si sale el tema, se dirá que no se aceptará de ninguna manera. Hay unanimidad al respecto".

Varias fuentes consultadas de la Jefatura de gabinete reconocieron que el presidente Mauricio Macri no avala frenar los derechos de exportación a la soja y mucho menos reinstalarlas en trigo y maíz. Se hablo en su momento del 10%, pero ahora se piensa en un 5 por ciento. Esto podría pasar una vez finalizada la siembra en agosto próximo.

Sin embargo los más allegados al Presidente insisten en que hay que "recortar" y en esa misma línea hablan de un "gesto patriótico" para que se frene la baja gradual de las retenciones a la soja al menos hasta enero de 2019. Hoy tributa al 27 por ciento. Vale recordar que el mismo Macri en 2016 salió públicamente a anunciar que posponía la quita a partir de la crítica situación fiscal y social. El campo había dado el visto nuevo.

Si bien el mismo Etchevehere señaló en reiteradas oportunidades que no habrá tal baja, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne nunca lo desmintió y por el contrario se mostró enojado ante la defensa que hiciera el ex presidente de la SRA.

Puertas adentro, las entidades reconocen que "los cambios recientes en el Gabinete se orientan a encuadrar un equipo fiscalista algo que no se logró en dos años y medio de gestión, y que son las metas del FMI", en ese contexto señalaron que "no sería sorpresivo que frente al gran desfasaje vuelvan a echar mano al campo con el retorno de las retenciones".

No por algo aún no fueron recibidos por Macri. "Por eso vamos a repetir el pedido al Presidente porque ha pasado un mes y no hubo respuesta", adelantó Chiesa. El mandatario entiende que no hay nada que aclarar aunque uno de los motivos del fallido encuentro es que se habría mostrado enojado por la defensa del campo.