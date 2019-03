El economista Daniel Marx opinó hoy que posiblemente la Argentina cambie su status con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del año que viene, con su salida del esquema de stand by e ingreso a un programa más cómodo en los vencimientos, con revisiones semestrales.

"Se puede pensar en un programa distinto con el FMI a partir del año que viene, más laxo en cuanto a los vencimientos y las revisiones, pero más exigente con el resultado primario y las reformas estructurales", señaló Marx en un seminario organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El economista, ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ex secretario de Finanzas en el gobierno de Fernando De la Rúa, reconoció sin embargo que "aún no se despejó" el camino con la deuda correspondiente al sector privado, que el año que viene "tendrá vencimientos por u$s20.000 millones". Y agregó: "El 2020 será un año, desde lo general, de reformas estructurales no menores y veremos si se pueden llevar adelante o no. En lo particular la incógnita es cómo de despejará el horizonte financiero".

En cuanto a las perspectivas financieras de los próximos meses anticipó que, a su juicio, el " Banco Central tendrá un rol más activo en el mercado de futuros y a los exportadores los veo cautelosos".

Marx también planteó alguna duda respecto al informe difundido ayer por Morgan Stanley, que sugiere a los inversores la compra de bonos argentinos tanto en pesos como en dólares. En el anuncio, el banco estadounidense aconsejó a sus clientes aprovechar el carry trade y estimó que la inflación bajará. Además, afirmaron que el tipo de cambio se mantendrá estable y que la reactivación llegará "después del segundo trimestre".

"Los portfolio managers dicen que (en Morgan Stanley) son optimistas para aprovechar una suba y después vender", concluyó Daniel Marx.