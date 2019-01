El compromiso chino de aumentar las importaciones estadounidenses para reducir la brecha comercial, no serán suficientes -según los Estados Unidos- sin un proceso de verificación y una "hoja de ruta" que reforme y frene la transferencia forzada de tecnología y garantice la protección de propiedad intelectual, entre otros asuntos. La Casa Blanca atacó al gobierno de Xi Jinping por no existir avances que demuestren su intención de transformar algunas de las prácticas comerciales más controvertidas de China. La administración Trump insiste en que Pekín debe no sólo reducir los aranceles y regulaciones que benefician a las empresas estatales y bloquean la competencia estadounidense, sino también recortar los subsidios, préstamos preferenciales y otras ayudas que Pekín ofrece a las empresas.