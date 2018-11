Expertos en derecho administrativo de América latina coincidieron en señalar que los casos de corrupción en contrataciones de obras con el Estado deben ser investigados pero que ese hecho no tienen que paralizar la actividad.

"El Estado debe perseguir la corrupción pero no puede desatender la preservación de las fuentes de empleo, ni los derechos de las empresas proveedoras o subcontratistas", remarcaron. "También hay que tener cuidado con los derechos de los socios minoritarios no involucrados. Hay que tener cuidado en que no termine en un boomerang, con grandes juicios contra el Estado y sin las obras realizadas", agregaron.

Sobre ese punto se extendieron Eduardo Cordero (Chile), Richard Martín (Perú) y Alberto Biglieri (Argentina), en el marco del XIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Regulación (Asier) que se realiza en Ecuador.

En los encuentros realizados en la altura de Quito se trataron los principales temas de regulación de la economía, especialmente comparada entre los países de América latina. Un panel especial estuvo dedicado a la cuestión de los contratistas de obras y servicios púbicos con causas judiciales pendientes. El caso Odebrecht y los denominados "cuadernos de la corrupción" en los que un chofer del Ministerio de Planificación en Argentina, Oscar Centeno anotó encuentros para concretar pagos de coimas, acapararon la atención de varios paneles de los especialistas y expositores.

La ASIER está presidida por el argentino Pablo Perrino y la organización local estuvo liderada por Javier Robalino Orellana. Las conclusiones están disponibles en la página we. asierecuador.com