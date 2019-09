Los cambios establecidos por el Banco Central en la liquidación de commodities a sólo 15 días no generará problemas para el sector exportador que adelantó que no ve "inconvenientes", pero alertó que todo dependerá de las ventas que haga el productor. En agosto la liquidación de divisas fue de US$2.250 millones, un cifra idéntica a lo visto en julio.

Según la norma del Central, las exportaciones que se realicen a partir hoy deberán liquidarse con un máximo 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. La excepción la tienen las materias primas que tienden sólo 15 días para las commodities. Hasta el viernes el plazo era de 10 años.

Por otro lado, las ventas hasta antes del 2 de septiembre que se encuentren pendientes de cobro tendrán que liquidarse como máximo dentro de los 5 días hábiles posteriores al cobro: incluyendo anticipos y prefinanciación.

En sus considerandos, la norma explicó que "ante diversos factores que impactaron en la evolución de la economía argentina y la incertidumbre provocada en los mercados financieros, el Poder Ejecutivo Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores".

Fuentes del sector exportador manifestaron que en general todas las operaciones de ingreso de divisas se hace con mucha anticipación para comprar la cosecha "por lo que este tipo de restricciones no debería generar grandes impactos en nuestros sector".

Sin embargo adelantaron que el "problema es ver cómo va a reaccionar el productor frente a la limitación de comprar dólares". "Con lo cual, habrá que esperar unos días para ver el impacto", sostuvo la fuente consultada.

Efectivamente. En lo que va del año el ingreso de divisas asciende a US$15.200 millones frente a los US$15.900 millones que en promedio se vieron en el mismo periodo en 2018.

Por lo pronto deberían verse hoy mas dólares dado que la cosecha fue muy buena. Hubo récord en maíz con casi 60 millones de toneladas, y 56 millones de toneladas en el caso de la soja. El año pasado la sequía produjo pérdidas al productor y más todavía porque no había créditos.

En este escenario un cambio en las retenciones vuelve a sonar fuerte en que el campo no venda. Hay que recordar que semanas atrás el presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne recibieron en Casa Rosada a representantes de la exportación y la industria con el objetivo de establecer un cronograma hasta fin de año para el ingreso de divisas. Las exportadoras señalaron que el productor no está dispuesto a vender ante el actual escenario político-económico, y el Gobierno subió la apuesta con la posibilidad de un aumento de las derechos a la exportación, de los actuales $4 por dólar exportado a $6.