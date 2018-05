El presidente de Fiat en Argentina, Cristiano Rattazzi, apoyó la decisión del Gobierno nacional de pedir un préstamo preventivo al Fondo Monetario Internacional (FMI), al mismo que tiempo que aseveró que Argentina “debe encaminarse a ser un país moderno”.

"Estoy encantado que el FMI sea el auditor de lo que hace Argentina. Es un buen auditor para el país. Yo lo hubiese hecho antes. Dicen que es impopular, pero tenemos que entender que gastar más de lo que entra crea un problema enorme”, indicó Rattazzi en declaraciones a radio Blue.

Respecto a la reunión que mantuvieron empresarios con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ayer en la Quinta de Olivos, sostuvo que vio al mandatario “muy tranquilo y decidido de que al país hay que cambiarlo, pero que va a tener zozobras, no va a ser totalmente fácil”.

"El país tiene que encaminarse a ser un país moderno, serio, normal. En los últimos 85 años Argentina perdió el rumbo y de ahora en adelante tiene que empezar a volver. Va a llevar tiempo”, agregó.

Además, Rattazzi expresó que “bajar la inflación es algo muy complicado. Una vez que te metiste esa enfermedad en el sistema es difícil bajarla, como así también bajar el déficit fiscal. Eso es fundamental, si no, no estas asegurado de cualquier problema. Si tuviésemos superávit fiscal no tendríamos problemas”.

Respecto al valor del dólar, que el viernes cerró a 23,72 pesos, el empresario manifestó que “un dólar a 26 pesos me parece perfecto para exportar más y penalizar las importaciones superfluas. Dejando libre el dólar llegaría al valor que yo digo”.

Sin embargo, consideró que un alza en su valor no representaría un aumento en la presión inflacionaria.

"La relación del dólar con la inflación la inventamos nosotros, pero no es necesario que una devaluación influya en la inflación. Eso hace un país moderno”, concluyó.