Luego de que el presidente Mauricio Macri suspendiera el pasado 6 de julio el encuentro con la cadena láctea, finalmente recibirá pasado mañana a los productores en donde la discusión pasará por el bajo precio que reciben los tamberos por parte de la industria.

Según los empresarios del sector, el valor que reciben de la industria no alcanza a cubrir los gastos. El precio en boca de tambo ronda entre los $5.90 y $6.20 el litro. La discusión es la de siempre. Como no hay suficiente leche, la industria no puede exportar. La baja en la producción no responde al cierre de tambos sino específicamente a que hay menos vacas.

Por lo pronto, los productores pedirán al Presidente la intervención del mercado para transparentar los precios, mientras que Agroindustria buscará proponer lo contrario. Fuentes de la cartera consultadas manifestaron "ser consientes de la difícil situación que tienen los productores producto de la devaluación que generó una distorsión de los precios relativos", pero señalaron: "confiamos en que la recuperación, que ya se viene dando, se realice lo más rápido posible".