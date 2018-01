El Ministerio de Finanzas licitará entre el martes y el miércoles próximo dos Letras del Tesoro (Letes) en dólares por un total de 1.000 millones de dólares con tasas que variarán entre 2,80% y 3,10%, según el plazo de colocación, se informó hoy oficialmente.

La primera de las Letes, a 196 días, será por US$ 500 millones y brindará un rendimiento nominal anual de 2,80% y la segunda emisión, también por US$ 500 millones, tendrá un plazo de 364 días con una tasa de 3,10%.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Esta oferta se realiza una semana después del que el Gobierno colocara US$ 9.000 millones en títulos en dólares a 5, 10 y 30 años, en el exterior, como parte del Plan Financiero que prevé para este año una necesidad de financiamiento de unos US$ 30.000 millones.

La licitación de estas Letes se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de US$ 985,19 por cada US$ 1.000 de valor nominal, y para las de 364 días el precio será de US$ 970,01 por cada US$ 1.000 de valor nominal.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta US$ 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y el tipo de cambio será el correspondiente a la Comunicación ?A? 3500 del día martes 9 de enero de 2018.