Mientras ayer venció el convenio automotor con México, el Gobierno y la administración de Andrés Manuel López Obrador firmarán en los próximos días, en Buenos Aires, la prórroga del sistema de cupos hasta el 2023, con la aceptación de mayores importaciones a cambio de que no rija el libre comercio, como se había firmado.

La apertura de importaciones de vehículos desde ese país es la única solución, ya que la Argentina se había comprometido a que rigiera el libre comercio desde hoy. "El acuerdo con México es para prorrogar los cupos hasta 2023. Habrá un nuevo acuerdo que vinculará el ACE 6 y ACE 55", detallaron las fuentes gubernamentales. El ACE 6 relaciona a ambos países en varios de los rubros industriales, en especial el alimenticio, donde la Argentina buscará ganar mercado.

En medio de la fuerte preocupación y el temor de automotrices y autopartistas locales, este mes se delineará el nuevo Acuerdo de Complementación Económica. El embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, sostuvo que "la Argentina está dispuesta a ampliar el comercio automotor", pero que también "se discutirá el ACE 6 que encierra al resto de los sectores industriales, para una mayor apertura".

El propio Sabor también había señalado que "antes de que concluya marzo habrá una ronda en Buenos Aires para fijar un cronograma de las negociaciones y tener una relación más amplia". Agregó que el Gobierno no tiene "miedo" a la ampliación del ACE 6, a pesar del desequilibrio comercial en favor del país de Norteamérica. Debido a que las terminales (nucleadas en ADEFA) y los autopartistas (AFAC) plantearon no aceptar el libre comercio, ya que las condiciones de competitividad son desfavorables, el Gobierno tuvo que pedir a México que no se cumpla el acuerdo por cuestiones de emergencia industrial y recesión económica.