El avance en las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ( FMI) renueva el apetito por la deuda local en el exterior y empuja fuertemente a la baja la prima de riesgo de nuestro país. Los bonos argentinos en dólares se dispararon hasta un 4% en Wall Street sobre el cierre de la semana, ante la expectativa de que el Gobierno alcance un pronto acuerdo con el Fondo en el marco de la renegociación de las condiciones y los plazos de los desembolsos del crédito stand by que el organismo le concedió en junio, lo que permitirá despejar por completo las dudas respecto al cierre del programa fiscal hasta fines de 2019.

El contundente repunte que registraron los títulos públicos locales en el exterior el viernes generó una fuerte caída en el nivel de riesgo país, que cerró en 661 puntos. El índice que elabora JP Morgan había llegado a tocar las 800 unidades a fines de agosto.

El viernes el Bonar 37 se disparó un 4% en la Bolsa neoyorquina, mientras que el Bonar 24 ganó 2,3 por ciento.

El apetito por los bonos también se sintió fuerte en la Bolsa porteña y dejó importantes subas entre todas las emisiones en dólares. En ese marco, el títulos a 100 años (century) trepó 3,3 por ciento.

Operadores destacaron que de a poco comienza a "normalizarse" el mercado de deuda local y confían en que el efecto se traslade también a las acciones de las empresas.

El Ministerio de Hacienda informó el viernes que no pedirá el desembolso de u$s3.000 millones del crédito stand by del FMI que debían ingresar hoy hasta tanto no se llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo, lo que hace pensar que el desenlace de las negociaciones estaría cerca.