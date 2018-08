Los cuadernos de la corrupción podrían abrir una profunda grieta en el mercado financiero argentino y despertar la codicia de los fondos buitres, ya que impulsados por legislación que rige en Wall Street podrían demandar a empresas argentinas implicadas en la causa por cifras millonarias. De acuerdo a fuentes del mercado, el primer grupo que podría recibir acciones en su contra sería el Grupo Albanesi, ya que durante las últimas jornadas sus bonos llegaron a perder mas del 22%, por lo que fondos buitres como Aurelius ya analizan ir a las cortes de Nueva York para exigir una recomposición por perdida de valor causado por los efectos en la cotización del escandalo de coimas.

Lo cierto es que la confesión ante la justicia de Armando Loson, ex CEO del Grupo Albanesi, de su participación en el pago de coimas y su ingreso como "arrepentido" al programa de imputado colaborador, no logró calmar a los mercado y acaso allanó el camino para que Marc Brodsky, el dueño del fondo buitre Aurelius Capital Management, se interesara por las deuda corporativa de las empresas argentinas implicadas. En rigor, Brodsky busca una oportunidad, y las ON de Albanesi, que ya cayeron mas del 20% testeando y cayendo por debajo de los u$s80,14 por cada lámina de 100 nominales, se muestran como muy seductores para el fondo, ya que el caso de Albanesi se parece lo acaecido en Brasil con el Lava Jato, donde Odebrecht y Braskem tuvieron que pagar 3.500 millones de dólares en multas impulsadas por el Departamento estadounidense de Justicia.

La situación de Albanesi es mas que propicia para las acciones de Aurelius, ya que luego de que la empresa cancelara una emisión de deuda en dólares en el mercado local por un monto de u$s70 millones, no sería demasiado dificil para Aurelius denunciar a la empresa en la SEC (Securities and Exchange Commission), que regula el mercado financiero de los Estados Unidos y utilizar la American Anti-Corruption Act (AACA) para denunciar a Albanesi por pagar coimas.

En este escenario, Brodsky utilizará sus herramientas jurídicas para ganarle un millonario juicio. Brodsky es un abogado especialista en Ciencias Políticas graduado de la Universidad de Harvard, que antes de crear su propio estudio fue nueve años abogado de NML-Elliot Capital, el fondo buitre de Paul Singer que más litigó contra la Argentina.