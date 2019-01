La revista Forbes advirtió que el mercado "está considerando una Argentina sin Macri, pero no sin el Fondo Monetario Internacional".

De acuerdo a una nota del periodista especializado en países emergentes Kenneth Rapoza, "es difícil imaginarse una situación en la Argentina más delicada" que la que atraviesa actualmente. El próximo presidente tendrá el mayor crédito del FMI en toda su historia y defaultearlo cerraría literalmente a la Argentina de los negocios, y seguramente de los prestamistas internacionales, sostiene el cronista.

"La deuda sube. La economía se está contrayendo otra vez este año y quizás con una luz en el monitor de corazón de 2020", reza el texto de la publicación de negocios.

"Los inversores están comenzando a considerar su vida sin Mauricio Macri, el hombre de negocios que juró salvar a la Argentina del kirchnerismo sólo para luego marcar el regreso al Fondo, la institución más odiada de las Américas, sino del mundo", ironizó Rapoza.

El cronista señala que los inversores en los bonos de alto rendimiento argentino se preguntan quién sucederá a Macri si no es Cristina Kirchner. "Pero una cosa es segura, no importa quién gane, el FMI se queda", asegura Rapoza, que pronostica una nueva caída de la economía en 2020 en caso de que triunfe la ex presidenta y rompa con el Fondo, en lo que sería un nuevo default con el organismo multilateral.

En ese sentido, Siobhan Morden, managing director del fondo de inversión Nomura, explicó ante la consulta de ese medio que "los peronistas moderados no son una peor alternativa que Macri" si se tiene en cuenta que la mayoría aceptaría la realidad de un programa con el FMI.

Fernando Pertini, partner y CEO de Milennia Costa Rica, sentenció que "esto no es sobre el regreso de Cristina, sino del fracaso de las políticas económicas de Macri".