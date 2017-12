Los Ministerios de Agroindustria y Justicia y Derechos Humanos, mediante la resolución 2-E/2017, dispusieron una normativa que reactiva la prenda ganadera en la que los productores pueden ofrecer en garantía su hacienda para la toma de créditos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca reactivar el funcionamiento de un recurso preexistente poco utilizado y apunta a poner en valor de garantía especial un stock nacional ganadero bovino que ronda los u$s35.000 millones.

Además, la resolución, que será instrumentada en las próximas semanas, regula un procedimiento de registro de cooperación y monitoreo interministerial el cual otorga seguridad a la inmovilización de los animales no identificados de cada productor.

Con el visto bueno de Justicia, la prensa ingresa como garantía preferida dentro del Banco Central con lo cual ya podrá ser calificada por las entidades bancarias.

La misma busca que todos los productores puedan acceder a un crédito que hoy no son sujetos para un préstamo ya sea que no tienen una hipoteca o que no pueden hipotecar el campo.