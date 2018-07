El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó hoy que "el Gobierno necesita urgentemente financiaciones de largo plazo para infraestructura, pero hoy manda el ajuste".

En medio del recorte de presupuesto en distintos sectores, incluida la obra pública, el empresario remarcó que "hay una realidad dicha por el mismo gobierno, que va a haber un ajuste en la obra pública", pero remarcó que el Ejecutivo haga un esfuerzo para que el ajuste sea "más en el gasto corriente y no en inversión".

Sin embargo, puntualizó que "hasta que no se sepa cuál es la magnitud de este ajuste, es muy difícil aventurar números" sobre la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder con este ajuste.

Según Weiss, "en un proceso de este tipo deberían sufrir las grandes obras, pero también las medianas y las pequeñas que se llevan a cabo en las provincias". En este sentido, advirtió que "la vivienda está en un bajo nivel de ejecución, sobre todo en las provincias".

En diálogo con el programa El lobby, de Radio Con Vos, reconoció que esta crisis económica "no la esperaba nadie".

En cuanto a la decisión del Gobierno de bajarle el pulgar a la construcción de la represa Chihuido para la que Alemania había habilitado la aprobación de un crédito, Weiss indicó que "hoy lo que manda es el ajuste y en el marco del ajuste estas centrales no se pueden hacer".

"El financiamiento de fondos de promoción se hacen con el aval del Estado Nacional y en la medida que el Estado nacional no pueda dar los avales, los créditos no se pueden dar y las obras tampoco se pueden hacer", sentenció.

Para el empresario, "el impacto de esto no es bueno" porque "Alemania hacía 20 años que no le daba un crédito a la Argentina, y el Gobierno no lo puedo tomar por el ajuste, esa no es una buena señal".