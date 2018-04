El ingreso de bienes importados al país, que dejó a la Casa de la Moneda sin stock de estampillas fiscales de color verde por la avalancha de importaciones, comienza a normalizarse: desde hoy la Casa de la Moneda entregaría a la Dirección General de Aduanas etiquetas de color naranja para que las mercaderías importadas de diversos rubros que están frenadas, puedan ser comercializadas ya que se encuentran en el territorio argentino.

El reemplazo saldría publicado hoy en el Boletín Oficial para habilitar la operatoria con las estampillas fiscales naranjas que ya tienen circulación en el mercado. "Entran las naranjas en forma provisoria con un stock muy pequeño de verdes", señaló una fuentes importadora a BAE Negocios. Una fuente oficial confesó que la ausencia de estampillas verdes se debió al volumen importante de productos que está importando la Argentina.

El pasado viernes, BAE Negocios reveló la problemática que fue comunicada en la misma jornada por medios internacionales. Mediante un e-mail, Aduana había indicado que "se informa que la tramitación de la orden de compra, que ampara la impresión de las estampillas de identificación aduanera color verde, se encuentra en la última etapa, estimando la regularización de la provisión en las próximas semanas". Acto seguido, la explicación informal detalló que "cuando contemos con una fecha cierta para reanudar la entrega de las mismas, se comunicará a todos los despachantes mediante Sicnea (Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera)".

Problema para las empresas

Desde las empresas nucleadas en la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA) dejaron en claro el perjuicio que tiene el parate de las mercaderías que no pueden ser vendidas. Si bien se produce el acto de nacionalización (ingreso) del producto, sin la estampilla colocada el importador no tiene el llamado derecho de uso (posibilidad de venta). Los segmentos afectados principalmente son los artículos electrónicos, el calzado, ropa, juguetes, o relojería. Por ejemplo, los alimentos y bebidas, limpieza y tocador tienen un régimen diferente y no están alcanzados por el conflicto actual.

En este marco, como los consumidores tienen que ver la existencia de la estampilla fiscal, si algún importador intenta avanzar en la comercialización sin ese registro con código de barras, corre el riesgo de ser eliminado del registro de importadores de la Argentina, con el perjuicio ecónomico que trae eso para cualquier importador, al que se le suman también los pesares jurídicos y burocráticos que desata la rehabilitación. Para dar tranquilidad al público comprador, los importadores señalaron que no es común que existan estas prácticas de venta sin estampillas fiscales.