Hacienda colocó títulos por $43.372 millones con una tasa superior al 52%

Se recibieron 2.831 órdenes de compra que totalizaron $50.495 millones

El Ministerio de Hacienda colocó hoy títulos en pesos, a diversos plazos, por $43.372 millones, con una tasa superior al 52%, en una operación en la que recibió ofertas por $50.495 millones.

Para las Letras del Tesoro Capitalizables con vencimiento 12 de abril de 2019 se recibieron ofertas por $ 39.926 millones y se adjudicaron $ 34.389 millones, a un valor de $1.005,49 por cada $1.000 de valor nominal, con una tasa nominal anual del 44,97% y una tasa efectiva de 52,62%

En tanto, para las LeCaps con vencimiento previsto para el 28 de junio de 2019, recibió ofertas por $ 7.699 millones y tomó $ 6.225 millones, a un precio de $995 por lámina, lo que representó una tasa nominal de 47,09% y una tasa real de 52,63%

Por último, para las Letras del Tesoro Ajustables por CER en Pesos se recibieron órdenes de compra por $ 2.870 millones y se adjudicaron $2.758 millones, a un valor de $1.040 por lamina, con una sobre tasa de 15,06% y una sobre tasa real de 16,06%, a lo que se sumará el ajuste por inflación del período.

Para estas tres operaciones se recibieron 2.831 órdenes de compra que totalizaron $50.495 millones.

