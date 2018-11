El Ministerio de Hacienda colocó Letes u$s1.350 millones y así logró renovar la totalidad de los vencimientos de esta semana. Se trata de las Letras que se pueden adquirir en pesos pero que el Gobierno paga en dólares. La tasa fue de 4,75%, menor a la de 5,5% que había ofrecido en la última licitación a fines de octubre y más aun a la de 7% de mediados de septiembre. Las emitidas hoy vencerán en seis meses, el 10 de mayo del 2019.

El programa financiero del Gobierno apuntaba a lograr renovaciones del 60% durante el 2018, por lo cual el buen desempeño que viene mostrando (en la anterior renovó el 90,5%), mejor que lo esperado, le quita presión a la caída de reservas. Cuestión clave si se mira la crisis cambiaria que sacudió a la economía durante este año. Esta semana no habrá contracción de las reservas provocada por el vencimiento de Letes.

Así, Hacienda tuvo una buena noticia. Un factor clave y que juega a favor de que el Gobierno pague menos tasa es que los vencimientos de estas colocaciones caen a mediados del año que viene, antes de las elecciones y con los fondos del FMI garantizando el pago. Los temores de renovaciones parciales reaparecerían a medida que avance el 2019 y las nuevas Letras empiecen a licitarse con vencimientos a partir de 2020.

El analista financiero, Christian Buteler, sostuvo: "En principio es un buen dato pero me genera dudas que Hacienda no informe cuánto fue suscripto en pesos y cuánto en dólares. Si uno compra las Letes con pesos y se las pagan con dólares, más que renovar el vencimiento le están vendiendo dólares a dentro de seis meses. Eso no es un rollover".