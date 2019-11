Economistas de diferentes sectores del arco político e ideológico coincidieron hoy en que será imposible levantar el cepo cambiario, que permite a personas físicas comprar un máximo de 200 dólares mensuales, cuando el 10 de diciembre próximo asuma Alberto Fernández como presidente.

En la conferencia de prensa que brindó ayer tras su reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Fernández había afirmado que "el 10 de diciembre no es una fecha mágica" al ser consultado sobre la posibilidad de levantar la restricción cambiaria al asumir, dando a entender que mantendrá el límite a la compra de dólares.

A raíz de esto, el economista Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación en la gestión de Cambiemos, aseveró que "no hay ninguna condición objetiva" para levantar el cepo cambiario apenas asuma Fernández.

"La chance de levantarlo es cero, al margen de que por vocación (el peronismo) sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante", sostuvo Melconian en declaraciones a TN.

Te puede interesar:

Nicolás Trotta, coordinador de equipos técnicos del nuevo mandatario, admitió que "no va a ser fácil salir del cepo cambiario", y consideró que "no hay una única medida que resuelva los problemas del país que se han agravado durante la gestión de Macri".

"Todos observamos lo que fue una errática y equivocada política cambiaria del gobierno de Macri. Posar la mirada sobre esta medida de última instancia, y desesperada, es no analizar todas las alertas tempranas del sistema que el Gobierno no quiso ver", alertó Trotta, en diálogo con Futuröck.

Y afirmó, por otra parte, que "hay que ir a una discusión de fondo, porque ya afecta a los sectores medios y medios bajos por una mala política".

Para el economista Roberto Cachanosky, "la gente eligió al dólar, el peso está agonizando", y desechó la posibilidad de iniciar un plan para desdolarizar la economía argentina, idea que planteó la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont a través de un informe de la consultora FIDE que ella dirige.

Cachanosky estimó, en este sentido, que el país tendría que adoptar un sistema de "competencia de monedas" y que la gente elija en cuál quiere operar.

"Argentina hoy no puede emitir moneda porque no tiene capacidad para emitirla. Lo que puede hacer es emitir algún pedazo de papel pero con respaldo en algo. Eso fue la convertibilidad, que en realidad es una caja de convertibilidad. Obvio que eso no resuelve los problemas", agregó en una entrevista con Ámbito Financiero.

Por su parte, la ex ministra de Economía Felisa Miceli consideró que en lo que resta del mandato de Macri "hay posibilidades de que se siga cerrando el cepo, que haya un aumento el tipo de cambio o se aplique un nuevo reperfilamiento de deuda".

Para Miceli, "desdolarizar no es primordial, lo urgente es activarla; las medidas urgentes que se tienen que tomar el 10 de diciembre a la noche son generar mayor demanda". Según la ex funcionaria de Néstor Kirchner, "la situación que deja el Gobierno de Cambiemos es tremenda, lo que uno se entera de diferentes áreas del Estado es muy preocupante".