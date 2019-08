Mientras el mercado le exige que mantenga el respaldo del FMI y "arroje luz" sobre los miembros de su futuro gabinete, el candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, afirmó hoy que "el problema de la Argentina es el hambre" y apenas adelantó que, de consolidarse el triunfo que obtuvo en las PASO, Cultura volvería a tener el rango de ministerio.

"Soy un consumidor de la cultura", dijo el candidato en una entrevista radial en la que adelantó: "El Estado debe darle al creador de la cultura garantías y hacer que sean reconocidos sus derechos. La política tiene que llenar la panza de los argentinos con comida y su alma con cultura".

En materia política, Fernández aseguró que "es responsabilidad de todos no defraudar esa Argentina que millones de argentinos votaron" en las PASO y volvió a definirse como "el porteño más federal que existe".

"La política me dio todo y soy el porteño más federal que existe: voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que las provincias se recuperen", dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, con lo cual retomó el espíritu federalista que le imprimió a su campaña y le envió un mensaje a los gobernadores, durante una entrevista en el programa Una nueva aventura, conducido por Any Ventura en pareja radial con Hugo Paredero en AM 750.

Fernández recordó que durante sus épocas como funcionario hizo "todo lo posible para nunca dejar de ser ciudadano" y en ese sentido señaló: "Nunca tuve chofer ni custodia".

"Este cuatrimestre voy a intentar dar clases porque para mí dar Derecho Penal es como estar en el desierto y encontrar un oasis. Amo dar clases e intento hacer razonar a mis alumnos", confesó el candidato del FdT que encuentra el primer inconveniente para lograrlo en que "cuando salgo tengo 100 personas para sacarse fotos".

Sobre su paso por el gobierno kirchnerista, Fernández reconoció a Néstor Kirchner como "mi gran maestro, y como Jefe de Gabinete aprendí muchas cosas. Con él fuimos intentando resolver los problemas que tenía la gente. Hoy el problema de la Argentina es el hambre".

Consultado sobre "qué habría que hacer" con la Corte Suprema de Justicia nacional, el candidato peronista afirmó "nada", y de inmediato añadió: "Hay que pedirle a la Corte Suprema que sea Corte Suprema".

"Tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho. Seguramente dictó decisiones que no me gustaron o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado", aseveró.

Y aseguró que "todos son jueces, aún los que nombró (Mauricio) Macri, respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada de ellos. Tal vez (el presidente del tribunal, Carlos) Rosenkrantz tiene los compromisos que tiene alguien que dejó de ser abogado un día para convertirse en juez, pero con el tiempo esas cosas se van disolviendo".

En cuanto a los magistrados federales de los tribunales porteños de Retiro, sostuvo que "la verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente".

Tras reclamar a esos jueces que "solo hagan justicia", advirtió que cuando actúan en función del poder político de turno "empieza a degradarse la República y (con esa situación) se llena la boca (la diputada Elisa) Carrió, a la que he visto degradarse con su silencio".

"Que la justicia nos garantice que vivimos en un estado de derecho", enfatizó Fernández para concluir sus conceptos sobre los magistrados.

La diferencia de votos con Mauricio Macri en las PASO lo pusieron en el centro de las miradas ya que, de repetirse los resultados, será electo presidente sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

El mercado, impaciente, puso su atención sobre cada cosa que dice y, aunque faltan más de dos meses para las elecciones del 27 de octubre -y cuatro meses para posible cambio de gestión-, le reclama definiciones.

"Fernández necesita mantener el respaldo del FMI porque si no vamos a tener una reestructuración desordenada y fea", dijo Kathryn Rooney Vera, directora de investigación y estrategia de mercados emergentes de Bulltick LLC en Miami.

"Si bien (Fernández) ofreció algo de claridad sobre sus puntos de vista, no arrojó ninguna luz sobre los futuros miembros del gabinete, lo que se necesita para comprender más concretamente sus políticas económicas", dijeron economistas de Citi en una nota a clientes.

Mientras tanto, suben los seguros contra default de la deuda argentina y los referentes económicos del candidato intentan con éxito relativo calmar las aguas rumbo al 10 de diciembre.