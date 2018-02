El ministro de la Producción de La Pampa, Ricardo Moralejo, informó ayer que la Nación no asistirá económicamente a la provincia por la emergencia por los incendios rurales que hasta ahora consumieron más de 800.000 hectáreas en esa provincia. "El Gobierno nacional no asistirá financieramente a La Pampa para paliar la situación de los productores cuyos campos fueron declarados en emergencia y/o desastre agropecuario por los incendios porque no contemplan desde Nación recursos para estas situaciones", dijo tras reunirse con Guillermo Bernaudo.