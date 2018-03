Debido a las restricciones que impuso la AFIP en la difusión de las estadísticas del comercio exterior, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamará al Gobierno que se informen todas las operaciones de importación para evitar maniobras de dumping que afecten la producción.

Como informó este diario el pasado 23 de octubre, la AFIP decidió no dar a conocer los montos en dólares detallados por operaciones, lo cual motivó la reacción de la UIA, aseguraron fuentes calificadas de la mayor central fabril. “Pediremos a la AFIP y al Ministerio de Producción que se conozcan los valores de todas las importaciones porque queremos saber si existen dumping en la Argentina. No podemos quedarnos en datos globales que no nos sirven de mucho”, dijeron a BAE Negocios desde la central.

En la UIA señalaron el Ministerio de Producción colabora con la AFIP/Aduana, mediante la entrega de información más desagregada pero a solicitud del demandante. De acuerdo con el nuevo esquema, la llamada Información Agregada de Comercio Exterior contiene vía web, las posiciones arancelarias, el peso neto en kilos de importaciones y exportaciones, el precio máximo y mínimo en dólares por producto (técnicamente “unidad estadística”); y el valor global de las operaciones.

Otra de las fuertes protestas del sector manufacturero off the record es que toda información se brindará “siempre que las operaciones involucradas correspondan a tres operadores o más”, para no violar el secreto fiscal.