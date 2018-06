Luego de una tensa y polémica reunión entre cámaras industriales y autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el nuevo Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes, la Unión Industrial Argentina (UIA) envió una carta a la Afip y otros organismos para solicitar que se normalice la información sobre las importaciones, sin utilizar el argumento del secreto estadístico.

Fuentes de la UIA relataron ayer a BAE Negocios que en los últimos días, "se envió una carta a la Afip (de la que depende la Dirección Nacional de Aduanas) para que se corrija el esquema actual que limita el acceso a la información sobre las importaciones y exportaciones, con todo el desorden que eso implica para la defensa comercial". En ese momento, la máxima entidad fabril comunicó la preocupación al ahora ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien se había comprometido a solucionar los problemas subsistentes. "Esperamos la primer reunión con el ministro (Dante) Sica para llevarle ese punto de discusión", afirmaron las fuentes, que también elevarán un planteo sobre la apertura de las compras al exterior.

Como adelantó este medio, el Indec presentó las posiciones Bolsa, de tipo confidencial, cuando en el mercado existan tres o menos de tres importadores o exportadores. Según los cálculos empresarios, hay 5.011 productos o insumos "confidenciales" sobre los que no existe información detallada que permita la protección. Además, el resto del universo se comunica en forma limitada, como hasta el momento, es decir a 8 dígitos y no a 12, con la mayor precisión.

El equipo de profesionales de la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externos presentó 19 filminas e intentó justificar por qué el secreto estadístico ahora habilita al Gobierno a no comunicar importaciones y exportaciones, cuando la cantidad de operadores sea inferior a tres. La reacción de las cámaras no se hizo esperar porque no se podrán detectar casos de competencia desleal y tener las estadísticas reales del comercio exterior.

Una de las respuestas oficiales fue que si los empresarios pretenden un sistema mejor, "que presentemos un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la ley 17.622 (que regula el secreto estadístico)", lo cual desató las críticas de los sectores. Asistieron a la presentación la Cámara de los Exportadores (CERA); la alimenticia Copal; la metalúrgica Adimra; la Cámara del Calzado; Cadieel (electrónica, electromecánica y lumínica); la autopartista AFAC; y representantes textiles, entre otros.

El Indec ha vuelto a publicar la información con el anterior formato (8 dígitos) pero apartando aquellos productos que consideran que violan el secreto estadístico, agrupándolos bajo la posición "99999999", reiteraron las fuentes a BAE Negocios. Incluso, se podrían dar escenarios peores: datos a 2, 4 ó 6 dígitos, donde en un caso extremo sólo se sepa apenas el rubro industrial ("manufacturas textiles") y el valor importado o exportado.