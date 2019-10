Inflación

La inflación de septiembre llegó a 5,9% y fue la tercera más alta de la gestión Cambiemos. Por un lado mostró que el traslado a precios de la devaluación goza de buena salud. Por el otro, se observó que el congelamiento de precios de la energía colaboró para que el dato de septiembre no fuera el peor de todo el período 2016-2019. La mala noticia es que las medidas de alivio tienen fecha de vencimiento. La inflación interanual fue de 53,5%.

El indicador de alta frecuencia de Elypsis mostró que entre la semana de las PASO y la segunda de octubre el traspaso a precios, con una inflación acumulada de 11,8% según su medición, ya llegó al 40% de la devaluación. Pass through de alta velocidad. La dinámica hizo recordar las palabras del ex secretario de Programación Macroeconómica, Luciano Cohan, que en 2017 tuiteó: "los famosos despiden al pass through", dando por hecha su desaparición.

Inflación Mayorista

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que el índice de precios mayoristas creció 4,2% en septiembre, 1,7% por debajo del Índice de Precios al Consumidor, de 5,9%, publicado ayer. El dato se explica por el alza de 4,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados.

Con estos incrementos, la variación interanual de este indicador se ubicó en 46,2%, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros 9 meses de este año resultó de 40%. Con estos incrementos, la variación interanual de este indicador se ubicó en 46,2%, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros 9 meses de este año resultó de 40%.

Salarios

La participación de los trabajadores en la distribución del ingreso cayó a su punto mínimo de toda la era Cambiemos. El fenómeno continúa profundizándose: en el segundo trimestre del 2019 bajó al 42,5% y se alejó aún más del histórico fifty-fifty. Eso incluso antes de la devaluación posterior a las PASO, que ya marcó una baja de 2% real en los salarios de trabajadores estables de agosto. En la comparación interanual, la participación de los asalariados cayó 4 puntos.

Los datos correspondientes al segundo trimestre del 2019, publicados hoy por el Indec, mostraron una dinámica bastante clara: los patrones son el 3,4% de las personas que participan en la producción nacional, los trabajadores son el 74,1%. Sin embargo, los primeros se llevaron el 47,4% en el reparto de esa producción y los segundos apenas el 42,5%. Pocas personas se llevaron más porciones de la torta que la gran mayoría.

Acuerdo con el FMI

Horas antes de recibir al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva adelantó hoy que el organismo multilateral esperará las elecciones en la Argentina que se celebrarán el 27 de octubre para continuar con su plan de asistencia financiera.

"Será muy interesante ver qué marco político tendremos", afirmó Georgieva y destacó que en el organismo "estamos muy comprometidos y la voluntad del FMI será igual de fuerte durante mi mandato que con el de Christine Lagarde", su antecesora en el cargo.

La flamante mandamás del FMI fue consultada sobre la situación Argentina durante la conferencia de prensa inaugural de las Reuniones anuales de 2019, en las que dio a entender que el organismo quiere conocer los planes del próximo gobierno antes de renegociar.

Desempleo

La desocupación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 10,7% desde diciembre de 2017 hasta junio de este año y "crece más rápido que a nivel país", de acuerdo con un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE).

Al mismo tiempo, se acentuaron las desigualdades que existen en distintas zonas de la capital, con los jóvenes como los más perjudicados, y mayor brecha entre el sur y el norte de la ciudad, indicó el organismo que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ( UMET).

El informe de empleo de agosto, que monitorea el impacto de la crisis en el mercado laboral, en esta oportunidad tiene foco en la crisis que impacta en la Ciudad de Buenos Aires.

Salario real

El salario real de los trabajadores registrados cayó 2% mensual en agosto y 7,9% interanual, según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Seguridad Social. El fuerte retroceso consumado en un sólo mes, en plena corrida cambiaria, revirtió el rebote que los ingresos laborales habían experimentado en julio. Con este dato, el poder adquisitivo acumula un deterioro del 19% desde noviembre de 2015, justo antes del cambio de Gobierno. El salto inflacionario de septiembre adelanta un mayor deterioro y los analistas prevén un fin de año aún más complicado.

Los números corresponden a la índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), un indicador de variación salarial del sector formal que se utiliza, por ejemplo, en la fórmula de movilidad jubilatoria junto al IPC. De acuerdo a esta medición, en agosto el sueldo bruto registrado medio fue de $44.092. A fines de octubre se conocerá la medición del Indec, que incluye a los asalariados informales.