Los últimos datos del mercado de cambios son un claro reflejo de la visión que tienen los inversores extranjeros sobre el país: se ven sumamente atraídos para traer sus dólares y apostar por activos financieros, pero no para hacer inversiones en la economía real. O al menos por ahora. En septiembre, según el informe que elabora mensualmente el Banco Central, el ingreso neto de fondos de no residentes para portafolio fue de u$s1.978 millones, el más alto desde la salida de la convertibilidad y el que se destinó a la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de apenas u$s71 millones, el más bajo desde diciembre de 2015.

1.125 millones de dólares es el monto que los inversores no residentes convirtieron en pesos, de los u$s1.978 millones que ingresaron para portafolio

Los números, más allá de demostrar el fuerte apetito que hay en el mundo por los activos locales, revelan que gran parte del financiamiento del déficit de cuenta corriente del país proviene de esos dólares. “Se van dólares por la balanza comercial, se van dólares por la balanza de servicios y sólo ingresan por emisión de duda -pública, o privadas-, de acciones y por entrada de portafolios. Es ingreso de dólares que sobre todo va al carry trade”, grafica Santiago López Alfaro, director de Delphos Investment. “El déficit de cuenta corriente argentino se está financiando fundamentalmente por ingreso de portafolio, por emisión de deuda y no por inversión extranjera directa”, agregó.

El factor distintivo que destacan en el mercado que reforzó el ingreso de fondos en septiembre fue el resultados de las PASO de agosto. “Se ve el efecto de las PASO, que despejó la incertidumbre política. El fuerte ingreso de capitales se vio en un dó- lar tranquilo y en la compresión de spread en bonos locales, que pasó de los 450 puntos básicos a la zona de 360 puntos, lo que descomprimió la presión cambiaria”, destacó Federico Furiase, director de Estudio Bein/Eco Go y profesor en la Maestría en Finanzas de la UTDT.

El Balance Cambiario del BCRA explica que “si bien a priori no es posible identificar el destino que tendrían dichos fondos, sí es posible diferenciar entre aquellos que se mantienen inicialmente en dólares y aquellos que, tras ingresar al país, fueron convertidos inmediatamente a pesos”. En este sentido, agrega, en septiembre las inversiones de cartera de no residentes destinadas inicialmente a pesos mostraron ingresos netos por u$s1.125 millones, la más alta en la historia del Mercado Único y Libre de Cambios.

“Me inclino más a que (las inversiones) van a renta fija y en pesos que no se pueden comprar afuera como Lebac y otros instrumentos. No creo que vaya mucho a acciones porque los extranjeros que quieren comprar tienen más de 15 ADRs en Wall Street”, destacó Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, y agregó: “la expectativa de inflación para los próximos 12 meses es de alrededor del 17% y, con una tasa en 27% es mas que atractivo, algo que seguirá al menos mientras la inflación siga siendo alta”.

Respecto al escaso ingreso de IED, López Alfaro cree que “va a costar que llegue” y asegura que “los inversores encuentran un muy buen lugar para tasa financiera y un muy mal lugar para IED por los costos laborales y la apreciación del tipo de cambio”.

Por su parte, Furiase considera que hay “un auge de inversión extranjera sesgada a lo financiero y no a la economía real”. Para que aparezca la IED, agrega, “se necesita no solamente el despeje de las incertidumbre electoral, sino también una señal en torno a las reformas estructurales que quiere hacer el Gobierno, que se asiente la recuperación que estamos viendo y que se generen espacios de rentabilidad en los sectores donde se van a hacer las inversiones”.

Para Neffa, hay empresas esperando que termine el ruido preelectoral para confirmar inversiones, “más sabiendo que el Gobierno tiene una alta posibilidad de se reelecto”. Además, agrega, muchas subsidiarias de casas matrices se estuvieron protegiendo antes de las PASO y se cubrieron comprando dólares. “Están esperando que pasen las elecciones y si el resultado de las PASO se confirma hay muchos comités de inversiones locales que van a desarmar posiciones y van a empezar a invertir”, sostiene.

Pero el fuerte interés que hay por invertir en activos financieros locales se sostiene por el viento de cola que hay para todos los emergentes. “El mundo crece en forma coordinada y todavía no se ven en el mundo signos inflacionarios preocupantes”, señala López Alfaro. “Y todos los fondos que están buscando tasas encuentran en Argentina un sobreprecio muy importante, porque todavía estamos atrasados”, agrega.

De todos modos, depender en gran medida de factores externos deja muy expuesto al país. Por eso, López Alfaro advierte que “si en el mundo aparecen datos de inflación y hay una suba acelerada de tasas de algún Banco Central importante o algún otro conflicto, esto se revierte y todo pega por el tipo de cambio”.

Wall Street apuesta al ETF argentino Global X MSCI

Los inversores internacionales están aumentando su exposición a Argentina antes de las elecciones legislativas, ya que suben las apuestas a que el apoyo que logrará Cambiemos el domingo le permitirá al presidente Mauricio Macri seguir adelante con su agenda de reformas, que favorecería a las empresas.

El fondo de inversión de acciones argentinas mas grande del mundo que cotiza en Wall Street, el exchange-traded fund (ETF por sus sigla en inglés) Global X MSCI Argentina, se encamina a registrar el mayor flujo de ingresos en seis meses antes de los comicios de medio término, según indicó la agencia Bloomberg.

Esta mayor exposición de los inversores a los activos locales se produce en momentos en que las acciones argentinas se acercan a máximos históricos luego de ganar un 43 por ciento en dólares este año, lo que aumenta las advertencias acerca de que el mercado podría estar “sobrecalentado” y una toma de ganancias estaría cerca.