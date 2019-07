n El Gobierno de Irlanda afirmó ayer que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ( UE) es "decepcionante" e "insatisfactorio" para sus intereses económicos.

La ministra irlandesa de Empleo, Regina Doherty, explicó ayer en el Parlamento nacional que el nuevo pacto, fruto de más de 20 años de negociaciones, tendrá un impacto "negativo" no sólo para su país, sino también para otros socios comunitarios. No obstante, indicó que el texto final del acuerdo no "ha sido completado aún" y que se "tardará algún tiempo" en concretar "ciertos detalles".

En sintonía con el Ejecutivo, las asociaciones agrícolas y ganaderas advirtieron que los cambios en las políticas arancelarias para las exportaciones del bloque sudamericano podrían, por ejemplo, afectar a la calidad de la carne vacuna en la UE. "El acuerdo, que incluye un importante contingente arancelario que permitirá las importaciones de carne de vacuno de los países del Mercosur, obviamente es una decepción para todos", lamentó Doherty.