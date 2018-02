El ex ministro de Economía Axel Kicillof calificó hoy de "obtuso" al Gobierno y apuntó contra el equipo económico, al afirmar que "aplican recetas viejísimas" que son "teorías del siglo XIX". El ex funcionario también denunció una persecución política por parte del oficialismo y llamó a formar una oposición más fuerte.

"Llegó al Gobierno diciendo que iba a haber más industria, más empleo, menos pobreza, menos inflación y yo creo que a esta altura del partido aplican recetas viejisimas. Son teorías del siglo XIX", dijo Kicillof.

En declaraciones con FM La Patriada, definió al Gobierno como obtuso", y aseguró que utilizan "un mal plan mal aplicado". Además, criticó "la política neoliberal disfrazada de discurso progresista, el sobreendeudamiento, el libre comercio y la bicicleta financiera".

El ex titular del Palacio de Hacienda advirtió que se el Gobierno está yendo a contramano del mundo. "Macri buscando el libre comercio a toda costa le está cerrando la puerta al mercado, porque el mundo está en una época dónde no está de moda el libre comercio", afirmó.

Kicillof reprochó que se utilice el término "pesada herencia", al indicar que en 12 años y medio el kirchnerismo dejó "un país industrial absolutamente desarrollado, de punta", además de un nivel bajo de deuda externa. Para el ex funcionarios, hoy "hay rentabilidad en algunos sectores, pero va a la timba, no a la inversión. Se ha favorecido tanto el negocio financiero, que también vienen capitales de afuera para invertirse financieramente".

Ante esto, afirmó que el saldo comercial "es cada vez más desfavorable", y que genera la salida de capitales financieros. "Macri se queja de la presión fiscal, pero los impuestos se usan cada vez más para pagar la deuda externa. El endeudamiento va tomando niveles preocupantes".

"Nos tocó una época donde ser oposición a Macri es poner palos en la rueda, no dar gobernabilidad", aseguró, al tiempo que denunció una persecución judicial y mediática contra los dirigentes "que se ponen en la vereda de enfrente", y pidió "a los políticos que no estén de acuerdo, que lo digan abiertamente y se sitúen en el campo opositor". "El que tenga dudas acerca de hacia dónde va es porque no quiere ver la realidad", sentenció.

Kicillof criticó también el nombramiento de empresarios en distintos cargos políticos, en lugar de miembros del partido. "Es un Gobierno de coalición, una alianza entre sectores empresariales y fuerzas económicas del país. Parece que en lugar de poner en los ministerios staff de la fuerza política que ganó la elección, ponen a los gerentes de las empresas", advirtió.