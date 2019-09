El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, evitó hoy opinar sobre las últimas medidas económicas del Gobierno, pero consideró que la "grave situación de la industria nacional es producto del modelo económico que implementó este Gobierno desde el primer día con políticas macroeconómicas anti industria".

En una exposición de más de una hora en el Primer Congreso Industrial Pyme, organizado por la Unión Industrial bonaerense y con la participación especial de BAE Negocios, Kicillof realizó un diagnóstico de la situación del sector productivo a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires y pidió a los industriales presentes que "colaboren defendiendo a la industria nacional".

A sala llena, en el auditorio del centro Costa Salguero, el ex ministro de economía aseguró: "No pienso hablar de la situación financiera coyuntural porque todo puede ser usado en mi contra y además porque queremos contribuir para que la delicada situación no se deteriore más".

"Asumimos un prudente silencio ante las turbulencias financieras y no voy a opinar si está mal o bien algunas medidas", agregó.

El ex ministro de Economía, que fue el candidato bonaerense más votado en las PASO, sostuvo que en un eventual gobierno provincial "la industria manufacturera será una prioridad. Pondremos todas las herramientas para ayudar a la industria bonaerense porque estamos comprometidos en ese sentido", dijo.

Al concluir su disertación, Kicillof insistió en convocar a los industriales a "tener un canal de diálogo para acercarnos propuestas, ideas y críticas, para armar juntos una política para la industria".

En su diagnóstico del impacto de la política económica del Gobierno en el sector industrial, Kicillof fue contundente: "Hubo un 'industricidio' porque estos resultados son producto de la dolarización de las tarifas, altas tasas de interés, apertura comercial indiscriminada, destrucción del mercado interno, baja de poder adquisitivo y devaluación, es una tormenta perfecta que hace inviable la subsistencia de la industria nacional".

Además de criticar al presidente Mauricio Macri, Kicillof apuntó también contra la gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al señalar que "existió una inacción del gobierno provincial para ayudar a las industrias bonaerense. No se usó el Banco Provincia para cuidar a las empresas ante la crisis producto de las políticas macroeconómicas".

"La provincia de Buenos Aires tiene muchos instrumentos para ayudar a su rama productiva", agregó Kicillof, quien, a través de una presentación de Power Point mostró datos sobre la situación de la industria bonaerense donde "cierran 140 empresas y 1.200 personas son despedidas por mes".