Los candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires darán a conocer mañan sus propuestas para el campo en un encuentro organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Está confirmada la presencia de Axel Kicillof por el Frente de Todos y la gobernadora, María Eugenia Vidal.

Hasta última hora los organizadores no tenían asegurado la presencia de Kicillof que por problemas de agenda pidió cambios en el horario. Estaba previsto que expusiera su programa alrededor de las 11, pero se paso para las 15. Hace poco en un absoluto hermetismo, Carbap recibió al candidato del Frente de Todos para preguntarle directamente si su política de gobierno sería en contra del campo y principalmente si había un proyecto impulsado por el sector La Cámpora para expropiar las tierras.

En el entorno del ex ministro sostienen que "la campaña del miedo instalada por Cambiemos de que acá gobernará la Campora no es así" y remarcan que "no tiene un asidero racional" suponer que se impulse una medida de esa naturaleza, más aún cuando -reafirman- el ex ministro no pertenece a ese sector político.