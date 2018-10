El director ejecutivo de AFIP, Leandro Cuccioli, advirtió que todavía queda trabajo por hacer a la hora de controlar a los contribuyentes, ya que, desde su punto de vista, "hay elefantes vestidos de hormigas". Las declaraciones fueron realizadas en el 20° Simposio sobre Legislación Tributaria, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, cuando fue consultado sobre la idea de que la AFIP "caza en el zoológico".

El funcionario afirmó que no sólo es necesario captar a quienes están fuera del radar del organismo de recaudación sino también a quienes mantienen operaciones ocultas o no pagan todos los impuestos que les corresponden. Al respecto, adelantó que pronto verá la luz un nuevo decreto que busca ampliar los métodos de pago electrónicos, con nuevas tecnologías que hasta el momento no existían y que se sumarán al , con el objetivo de contar con información de las operaciones y que los comerciantes cumplan con tener un medio de pago electrónico.