La Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió ayer por el riesgo de invertir en critpomonedas, en medio del furor de los mercados por el bitcoin. El organismo señaló que ese tipo de instrumentos son recomendables solamente para operadores expertos, ya que tiene que estar preparado para perder, eventualmente, todo el desembolso.

La CNV emitió un comunicado "en consideración el avance de las operaciones de ofertas iniciales de monedas virtuales o tokens -internacionalmente conocidas como initial coin offerings o ICO por sus siglas en idioma inglés". Según el parte de prensa, "el concepto de ICO se refiere a la forma digital de recaudar fondos del público a través de la oferta inicial de monedas virtuales o tokens, implementada sobre una cadena de bloques o blockchain" y son "inversiones especulativas de alto riesgo".

Es que quienes pongan su dinero en este tipo de instrumentos están expuestos a factores como la falta de regulación específica, volatilidad de precios y falta de liquidez, fraude potencial, inadecuado acceso a información relevante, proyectos en etapa inicial, fallas tecnológicas y de infraestructura y carácter trasnacional de las negociaciones con ICO.

"Lanzamos esta advertencia para seguir los lineamientos del resto del mundo. La SEC de Estados Unidos hizo algo similar", explicaron desde la CNV.

En el organismo señalaron que este tipo de transacciones aún no están siendo reguladas, pero se irá avanzando con el paso del tiempo en la reglamentación.

Las fuentes de la CNV aclararon que no está habiendo un boom de estas inversiones en la Argentina, aunque en una casa de bolsa reconocieron que hay interés por parte de los clientes con cuentas que no son expertos. "No lo estamos ofreciendo", remarcaron.

El bitcoin se convirtió en la estrella de las criptomonedas tras aumentar un 1.000% durante el año, lo que habla de un comportamiento fuertemente especulativo, ya que a diferencia de las acciones no tiene un activo subyacente.

En ese sentido, su capitalización de mercado equivale a menos del 2% de los activos principales que hoy se operan en el mundo, de acuerdo a la agencia Bloomberg, que recuerda que al menos unas 400 acciones tuvieron un porcentaje de suba igual o mayor a la del bitcoin.

En cuanto a las ICO, a menudo financian proyectos que se encuentran en una etapa muy temprana de desarrollo. "Sus modelos de negocios son bastante experimentales. De esta manera, canalizar los ahorros en este tipo de inversiones puede conllevar a la pérdida de todo el dinero invertido", reza el informe difundido por la CNV.

"La documentación proporcionada por las emisoras de monedas virtuales o tokens puede llegar a resultar incompleta, engañosa y poco transparente al no sujetarse a criterios estandarizados requeridos por los entes reguladores y que priorizan la protección y educación de los inversores", puntualizó el organismo.

"Los sistemas utilizados para su negociación son ajenos al ámbito de intervención, autorización y control de la CNV. En consecuencia, dicho sistema resulta más vulnerable y expone a los inversores o potenciales inversores a mayor riesgo", concluyó.