Como parte de la zaga de almuerzos que Adeba, la asociación de bancos privados de capital nacional, viene realizando en el último mes con funcionarios del Gobierno, ayer fue el turno de la cúpula de la Comisión Nacional de Valores ( CNV), que durante más de una hora y media compartió con los banqueros su visión de los principales temas del mercado, en una charla "técnica", como la definieron algunos de los que asistieron al cónclave.

De todos modos, el encuentro también sirvió para que los directivos de Adeba le vuelvan a comentar la idea que los bancos tienen desde el MAE (Mercado Electrónico Abierto) para crear su propia caja de compensación y así reducir los costos que hoy pagan por operar a través de la Caja de Valores. El titular de la CNV, Macos Ayerra, le dio su respaldo a la idea, aunque les explicó que va a contramano de lo que ocurre en el mundo, donde hay una tendencia a la fusión y no a crear nuevas entidades. "No es lo que está pasando en el mundo, pero preferimos que se priorice bajar el costo que pagan los clientes y que sea por cuestiones de competencia en el mercado y no por regulación nuestra", dijo, palabras más palabras menos, el titular de la CNV, según explicó uno de los presentes en la reunión.



Del lado de los bancos estaban el titular de Adeba, Jorge Brito hijo, acompañado por el director ejecutivo, Norberto Peruzzotti, la subdirectora ejecutiva de Adeba, Cristina Ehbrecht; y los banqueros Raúl Seoane (Banco Galicia); Claudio Canepa (Banco de San Juan); Daniel Alonso (Banco Provincia); Ricardo Camandone (Banco Ciudad); Manuel Herrera (Banco Hipotecario); José Luis "Chicho" Pardo (Banco Mariva); Jorge Ramirez (Supervielle); Gastón Eckelhart (Banco Industrial); Juan Manuel Trejo (Banco Patagonia); Guillermo Cerviño (Comafi); y Marcos Prieto (Banco CMF).



"Estuvimos conversando para colaborar en la mejora del mercado de capitales argentino y en las nuevas figuras: el agente global de inversiones y los agentes promotores", declaró Jorge Brito hijo a través de un comunicado de prensa. Ayerra, que fue acompañado por la vicepresidente de la CNV, Patricia Boedo; y el director Carlos Hourbeigt, también les adelantó que la ley de mercado de capitales estará entrando en breve al Congreso y respecto a las figuras de agente global de inversiones les dijo que apuntan a ir hacia los estándares internacionales.