Luego de un pedido formal de la Cámara de Agentes de suspender el "parking" a los bonos, la Comisión Nacional de Valores ( CNV) evalúa quitar las restricciones implementadas a principios de octubre para "pinchar" el arbitraje sobre los títulos de deuda soberana.

Según confirmaron a BAE Negocios fuentes de ambas instituciones, las autoridades de la CNV tienen la intención de sacar el parking. "Es un tema que se está analizando, pero se está evaluando en conjunto con el Banco Central". Sin embargo, afimaron que todavía no hay un horizonte sobre cuándo habrá novedades.

La autoridad monetaria y la CNV trataron de cercar a los inversores que realizaban el "rulo" en el marco de una estrategia general del Gobierno para tratar de frenar la salida de dólares del sistema cuando el control cambiario era de US$10.000. De esta manera, impusieron la obligación de mantener la posición en un bono más de cinco días, además de prohibir la adquisición del valor negociable al contado inmediato. Es decir, habilitaron solamente la compra en contado 48 horas.

En los últimos días, los operadores bursátiles manifestaron su descontento con la vigencia de la medida porque consideran que con el súper cepo de US$200 la restricción no tiene sustento. En esa línea, Flavia Matsuda, coordinadora de Research de Invertir Online, consideró como "lógico" el pedido de la Cámara de Agentes y señaló: "La restricción no tiene sentido porque distorsiona el mercado para algo que ya no necesita control. Además, perjudican a un mercado que es chico y, que en lugar de impulsarlo, se lo desincentiva aún más".

"Fue hecho y se puso más rígido por el solo motivo de desalentar el "rulo" o "bucle", -vigencia un control cambiario de US$10.000-. Hoy ya son solo US$200 como máximo, no es necesario tal normativa ya que el poco beneficio que puede traer en contra del rulo se ve opacada por la gran perdida que puede generar una limitada operatoria en el mercado con uno de los instrumentos más operados a nivel local como AY24 y otros", explicó un operador bursátil a este medio.

Y agregó: "El problema recae en que si el inversor quiere estar en dólares esperando una oportunidad de entrada no puede hacerlo ya que al querer invertir tendría que verse demorado por el parking. Y lo mismo si desea operar en el exterior, para volver debería adquirir un bono o acciones y venderlo en el mercado local lo que también debe pasar por 5 días en cartera".

