Las cuatro entidades del campo presentarán mañana los principales problemas que tiene el sector, que luego serán enviados a los futuros candidatos presidenciales esperando que sean incluidos en sus plataformas políticas de llegar a ser gobierno. Impuestos, retenciones y economías regionales, son algunos de los puntos que contiene el documento.

Este miércoles al mediodía la Mesa de Enlace se dará cita en la sede de Federación Agraria Argentina (FAA) para presentar ante la prensa un documento con sus propuestas, reiterando la fórmula que viene aplicando tras el conflicto por la 125.

Retenciones no sólo es el tema fuerte sino también el que muestra más diferencias dentro de las entidades. Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quieren que se las elimine; no así Federación Agraria, que impulsa su segmentación y también un "escalonamiento" en todos los impuestos que hoy golpean al agro.

Varias fuentes coincidieron en que "no hay acuerdo con el documento dado que no es profundo en sus demandas". Además señalaron que no se abre a otros sectores del agro como agricultura familiar y pequeños productores.

En lo referente a las economías regionales, se buscará que se transparente las distintas cadenas, de forma de tener un precio de referencia que ayude al chacarero defender a su producción. Hoy el ejemplo más claro es la lechería. La entidades están de acuerdo en hacerlo, pero Agroindustria se niega.

Si bien el documento será relatado mañana a la prensa, las entidades darán más detalles en la Exposición Rural de Palermo el próximo 25 de julio, pero no se espera que la Mesa de Enlace en su conjunto reciba a los candidatos una vez obtenido los resultados de las PASO.

Las entidades se reunirán con los futuros presidenciales por separado después de las PASO

Esto quiere decir que cada entidad por su lado convocará a los futuros presidenciales que más afín se sienta respecto de sus políticas y, por ende, más defensor de algunas de ellas como es el caso de las retenciones.

Quiere decir que el encuentro servirá sólo para la foto. "No hay comunión de ideas" y "no se puede lograr un lineamiento prolijo para trabajar en forma conjunta", reclamaron las fuentes cercanas a los presidentes rurales.

Los problemas y las necesidades, es lo que diferencia a cada productor.