Representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron ayer una reunión con el presidente Mauricio Macri, en donde le reclamaron al Gobierno por su falta de diálogo con el campo a la hora de tomar las decisiones que involucran al sector. El primer mandatario estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

El encuentro con el Ejecutivo, en el cual no estaba prevista la presencia del jefe de Estado, tuvo como eje central el acuerdo UE- Mercosur. El mismo por ahora está escrito y su aprobación depende de los Congresos de cada país.

Productores recibirán a los candidatos presidenciales luego de la definición de las PASO

"No sólo se habló del acuerdo comercial sino que aprovechamos para plantearle al Gobierno el problema impositivo, la falta de financiamiento, no poder haber aprobado un proyecto de ley en el Congreso el cual no funcionó en los cuatro años", señaló a BAE Negocios, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

El enojo de los presidentes rurales pasa porque el Gobierno no le "consultó" en decisiones como las retenciones, la quita de reintegros a las exportaciones en especial las economías regionales.

Para Iannizzotto "a partir de la adhesión que tenía el campo con el Gobierno, este se fue diluyendo en los cuatro años con un alejamiento por parte de ellos".

En la misma línea, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía "el Gobierno no tuvo la cintura política para preguntarnos sobre temas que nos terminamos enterando por los medios como las retenciones y en la cual no hubo discusión".

"Le pedimos más diálogo y presencia en la decisión de las políticas agropecuarias que creemos que en algún lugar se trabaja bien y en otros no", sostuvo Guía.

Las entidades anunciaron que elaboran un documento para elevar a los futuros candidatos presidenciales.