Enviado especial - México D.F.

Mientras China espera una definición próxima, la Organización Mundial del Comercio ( OMC) no le otorgará el status de "economía de mercado" ya que en virtud de la falta de consenso interno, el tema quedó postergado en la agenda prioritaria. Así lo informaron a BAE Negocios fuentes del organismo, quienes plantearon que "en esta instancia, no es posible alcanzar un acuerdo sobre el pedido de China", debido a que no se despejaron las dudas sobre el grado de intervencionismo del Estado.

El hecho de que China no alcance el nivel de economía de mercado habilita al resto de los países la aplicación de mayores medidas antidumping y de otras barreras comerciales. El gobierno de Beijing deberá defender su reclamo nuevamente en los próximos meses en Ginebra, sede de la OMC, debido a que el resto de los miembros se niegan a reconocerla con esa categoría, por el efecto que tendría un aluvión de productos a precio de dumping, es decir por debajo de los valores que se comercializan en el mercado chino.

El caso China es transversal dentro de la organización porque los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón encabezan el rechazo general y no hay avances ni indicios que solucionen el conflicto. China deberá iniciar un largo proceso ante la OMC si pretende imponerse a sus socios, explican especialistas en comercio internacional.

De acuerdo con la postura del gigante asiático, reiterada oficialmente en forma reciente, la negativa de otras potencias a reconocerle este estatuto no es "sino proteccionismo enmascarado, lo que va contra la corriente de la globalización y envenena la recuperación de la economía mundial", denunciando una "doble vara de medir aplicada por Occidente a China".

Para Washington, sin embargo, la concesión del estatus de economía de mercado no es automática, y las cláusulas antidumping del protocolo de adhesión permanecen intactas.

"Los negociadores chinos ante la OMC que esperan pertenecer a una economía globalmente integrada, necesitan acuerdos internacionales para tener credibilidad", aseguró un ex funcionario mexicano con representación en Ginebra. De lo contrario, la amenaza para el presidente Xi Jinping es que sectores políticos más nacionalistas miren hacia las instituciones internacionales como diseñadas para atacar a China. No obstante, China claramente no es una economía de mercado en el sentido de "competencia de mercado".