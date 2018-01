El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, ratificó su posición favorable a que el Gobierno presente una demanda contra los Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), para revertir las trabas dispuestas por Washington para el ingreso de biodiesel argentino al país del norte.

"La Argentina tiene que mostrar los dientes, no podemos no decir nada cuando nos ponen una medida absolutamente injusta, y no apelar al organismo que acepta este tipo de litigios, lo cual no debería ofender a nadie en Estados Unidos", dijo Zubizarreta en declaraciones a radio Nacional, según público Telám.