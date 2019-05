n El indicador de perspectiva trimestral de la Organización Mundial del Comercio ( OMC) anticipó que el crecimiento del comercio mundial de bienes probablemente se mantendrá débil, con una lectura de 96,3, sin cambios desde febrero, la más baja desde 2010.

"Las perspectivas para el comercio podrían empeorar si no se resuelven las tensiones comerciales o si la política macroeconómica no se ajusta a las circunstancias cambiantes", dijo la OMC, y agregó que el último indicador no reflejó movimientos comerciales importantes en los últimos días.

Una puntuación inferior a 100 en el indicador, una medida compuesta de siete impulsores del comercio, señala un crecimiento por debajo de la tendencia en el comercio mundial de bienes, que el pronóstico de abril de la OMC estimó en 2,6% este año, el punto medio de un rango de pronóstico de 1,3 % a 4,0%.

Pero los economistas de la OMC advirtieron que había varios escenarios que podrían impulsar el crecimiento del comercio hacia el extremo inferior de ese rango, incluido el empeoramiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, o que Gran Bretaña dejaría a la Unión Europea sin un acuerdo sobre su futura relación.

Desde abril no ha habido una solución al impasse de Brexit y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un aumento masivo de los aranceles a los productos chinos y dijo que las importaciones de automóviles son una amenaza para la seguridad nacional, aunque pospuso la aplicación de un arancel que había amenazado con imponer a los automóviles de todo el mundo.

El indicador trimestral se basa en el volumen de comercio de mercancías en el trimestre anterior, los pedidos de exportación, el transporte aéreo internacional, el rendimiento del puerto de contenedores, la producción y venta de automóviles, los componentes electrónicos y las materias primas agrícolas.

En ese sentido, la cifra difundida ayer mostró un retroceso en cinco de los siete índices que la conforman.