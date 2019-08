El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, señaló hoy que la elección a presidente de octubre "no está cerrada", abogó por un comportamiento del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, "moderado" porque las condiciones actuales "no están para locuras" y recordó que a once años del conflicto por la suba de retenciones dispuesta por la administración kirchnerista aún "para muchos productores, la herida está abierta".

Asimismo, el dirigente ruralista ponderó la "reinserción en el mundo de Argentina" encarada por el gobierno de Mauricio Macri.

Tras una disertación que ofreció hoy en el Rotary Club, Pelegrina indicó que "para muchos productores la herida está abierta", en alusión a las políticas implementadas para con el sector por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo su punto culminante en el conflicto del campo por la suba de retenciones en 2008.

"Realmente esa gente sufrió mucho durante los años de cerrazón, de políticas erradas y lo sufrió en las empresas y en carne propia; hay gente a la que le quemaron los campos, les rompieron los bolsones", agregó Pelegrina.

Según el presidente de la Sociedad Rural, dicha herida podría cerrarse en caso de que Alberto Fernández gane la elección presidencial de octubre "amigándose con el campo con políticas", aunque aclaró que él no se incluye dentro de esos productores porque "como dirigente tengo que tener una posición distinta".

Pelegrina relató que conoció a Fernández en su condición de jefe de Gabinete durante el conflicto del campo: "Interlocutábamos con él; yo era parte de la Mesa de Enlace".

"Siempre tuvo muy buen diálogo y acceso; creo que en aquellos momentos el no tenía el poder suficiente para traernos las soluciones; es lo único que puedo decir", indicó el dirigente rural.

En la misma línea, sostuvo que "ahora tenemos que ver; por eso estamos dispuestos y esperando que nos dé la reunión (para la presentación del documento conjunto de la Mesa de Enlace sobre políticas agropecuarias); queremos que nuestras propuestas se hagan carne en las plataformas".

Al respecto, explicó que se "está trabajando" para concretar una reunión con el candidato a la brevedad.

Por otro lado, destacó como puntos sobresalientes del gobierno de Macri "el diálogo, una república funcionando con las instituciones y la reinserción en el mundo".

Al mismo tiempo, consideró que "no está cerrado" el proceso electoral de octubre, ya que, dijo, "los mercados el viernes dijeron una cosa y el lunes, con la realidad, dijeron otra cosa. Todo puede ser posible".

Por último, sostuvo que espera a "un Fernández moderado, porque es lo que la Argentina necesita, ya que las condiciones del mundo y de nuestro país no están para locuras".