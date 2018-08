El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, rechazó hoy la posibilidad de que el Gobierno suspenda la baja de retenciones a la soja, por entender que una medida así "no sería el camino correcto".

"Vuelve a resurgir la posibilidad de las retenciones en medio de la crisis, pero nosotros la descartamos. No es el camino correcto. Ayer me reuní con ministros y por el momento no me dijeron nada sobre la posibilidad de implementar retenciones", sostuvo el dirigente.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará el lunes próximo un paquete de medidas fiscales que, según trascendió, podría incluir una suspensión de la baja de retenciones a la soja.

En declaraciones radiales, Pelegrina enfatizó: "Ya se probó con las retenciones y lo que se logró fue un achicamiento del bolsillo de los productores, un achicamiento también del interior del país, menos cosechas, menos hacienda y un incremento de la pobreza".

"Sé que el presidente Mauricio Macri tiene en su cabeza una visión positiva y la necesidad de exportar más. Pero vemos con preocupación que se miren las planillas frías de cálculo y no todo lo que ocurre por detrás", señaló el empresario.

Según explicó: "en el trigo, durante la última campaña de retenciones versus la actual, habrá un 30% más de recaudación a través de los impuestos que son federales, versus lo que podría haberse recaudado por las retenciones".

Pelegrina sostuvo además que no se tiene que "limitar al campo" porque los productores tienen que estar "en igualdad de condiciones" con sus competidores en el mundo. "Si tenemos costos laborales que triplican a nuestros vecinos o el 50% de impuestos dentro del costo de combustibles, realmente se nos hace difícil", explicó.

"La presión impositiva en la Argentina es superlativa, de las máximas del mundo y para toda la actividad económica, producto de un gasto público exacerbado, con muchos años de desajuste y de malas políticas", se quejó el dirigente.