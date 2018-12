La Unión Industrial Argentina ( UIA) dejó de lado las "buenas formas" y expuso sus fuertes diferencias con el plan económico con el Gobierno nacional. La presión se manifestó ayer en la última reunión de mesa chica de conducción, en donde los dueños de pymes e incluso de las grandes empresas que integran la entidad manufacturera le dieron vía libre al presidente Miguel Acevedo para dejar claro que los empresarios del sector le quitaron la confianza a la gestión Cambiemos.

Fue la última reunión del año de la UIA y "los problemas de siempre" volvieron a estar en la mesa, con la diferencia de un agravamiento del escenario. La reunión de Comité Ejecutivo transcurrió en una continuidad de planteos de crisis, sin que existan soluciones en la vista del mediano plazo. Para algunos "ni siquiera en el próximo año". Sólo sirvió de alivio la atención que gran parte de los empresarios le prestaron al partido que River jugó a esa misma hora por la Copa de Campeones, aún cuando los simpatizantes del club de Nuñez se llevaron una amarga sorpresa con la derrota.

No estuvieron en el cónclave industrial los dirigentes santafesinos, que fueron durante todo el año los más certeros en el diagnóstico de crisis del sector. Pero la tensión la sumaron, incluso, referentes que hasta poco tiempo atrás habían defendido económica y políticamente a la gestión Macri. Fue el caso de ayer del presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, quien hasta el momento estaba fuera de la mesa crítica.

Más temprano, Acevedo había demostrado el malestar de manera pública. En una entrevista radial con La Red, reconoció que 2018 "fue un año muy malo" para el sector", y cuestionó el "positivismo" que, a su criterio, tiene el Gobierno sobre la economía. "El 2018 fue un año muy malo. Veníamos creciendo pero vino la devaluación, que demostró que estuvimos tres años pensando en un crecimiento que no era tan real", disparó.

Los industriales usan como argumento contundente los números en rojo que afectaron a la industria desde mayo, con caídas constantes. "No vemos un rebote generalizado de la economía. Cuando estoy en las empresas o en las industrias, no se ve ese positivismo que tiene hoy el Gobierno. Me da la impresión que es más voluntarismo que otra cosa", afirmó.

Acevedo se animó a criticar de manera tangencial el uso de los fondos que otorgó el FMI: "sucede algo increíble: se muestra un país blindado y que no tiene problemas de deuda en el corto plazo, pero la suba del Riesgo País está diciendo: no creo que la Argentina pueda pagar ".

"Hay una presión impositiva en la Argentina que es terrible. Y el ajuste lo está haciendo el sector privado. El Estado también hace ajuste, pero cuando uno se pone a ver adónde puede ajustar el Estado, es muy poco. Lo que tenemos que ver cómo crece el privado", se quejó.

Además señaló además que bajar la inflación "sólo con (la suba de) la tasa de interés es un error", y afirmó que "el empresario está el 70% de su tiempo viendo cómo va a financiar su capital de trabajo".